Майка на три деца скъса с Винисиус

Вини и Вирджиния вече са минало

Любовният роман между звездата на Реал Мадрид Винисиус и Вирджиния приключи — и то с официално съобщение в социалните мрежи.

Крилото на „Белия балет“ и неговата вече бивша приятелка се разделиха, а новината беше потвърдена лично от Вирджиния Фонсека, която публикува емоционален и многозначителен пост онлайн.

„Винаги съм си позволявала да живея истински — без страх и без преструвки...“

Тя описва връзката като инвестиция на чувства, време и емоции, но и като период, в който е останала вярна на себе си и на амбициите си. Макар да подчертава уважението между двамата, между редовете прозира ясно — краят не е дошъл случайно.

"Докато бяхме заедно, инвестирах много в тази връзка, точно както инвестирам във всичко, което правя в живота си. В края на краищата, винаги съм работила усилено и съм била много фокусирана върху мечтите и отговорностите си. Но аз съм и жена и си позволих да изпитам това чувство без никакви бариери, ценейки уважението, което винаги е присъствало във всичките ми връзки.

В живота се научих никога да не правя компромис с това, което е най-важно за мен. Затова, когато нещо вече няма смисъл, предпочитам да действам зряло и да завърша започнатото с топлина и уважение, вместо да го продължа. Днес решихме да уважаваме пътищата си един на друг.

Пожелавам на Винисиус щастие и успех – и всичко това с голяма любов. Моля всички да уважават това и да обърнат тази страница в живота на всеки от нас, точно както ще направя и аз.

„Благодаря ти“, написа Вирджиния.

Двамата бяха заедно отново от октомври 2025 г. след кратка забежка на бразилския национал. Фонсека е бразилска телевизионна водеща и модел, майка на три деца.

