Световен футбол Публикувано в Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Луиш Фиго разкъса Джани Инфантино: Лъжи, измами и алчност убиват футбола Той опозори поста си, трябва да си тръгне още днес, призова португалската легенда

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Един от най-великите футболисти на своето поколение Луиш Фиго отправи унищожителна атака срещу президента на ФИФА Джани Инфантино и директно го призова да подаде оставка.

Португалската легенда публикува остра позиция, в която обвинява швейцареца, че е превърнал световния футбол в средство за лична изгода, след като стана ясно, че ФИФА обмисля спорния проект за продажба на част от търговските права върху световните първенства на частни инвеститори.

Според Фиго именно медийните разкрития са осуетили плана.

"Този план – също като Суперлигата преди него – беше разбит, защото медиите разкриха всяка негова хитра стъпка още преди защитниците му да успеят да обяснят идеята си. И за щастие стана точно така", написа португалецът.

След това носителят на "Златната топка" премина към директна атака срещу Инфантино.

"Той обезцени поста на президент на ФИФА, който обещаваше да издигне. Лъгал е, заблуждавал е хората и се е опитвал да пълни собствените си джобове за сметка на играта, на която трябва да служи."

Фиго твърди още, че Инфантино вече е останал без подкрепата на най-близките си хора.

"Той загуби доверието на висшите си служители, на най-близките си съветници, на огромното мнозинство от хората, посветили живота си на футбола, а изглежда – дори и на носителя на наградата "ФИФА за мир".

Финалът на посланието е още по-категоричен.

"Твърде късно е да спаси достойнството си, но не е твърде късно да спаси футбола. Трябва да си тръгне. Сега."

Изявлението идва в момент, когато натискът върху Инфантино расте с всеки изминал ден. УЕФА и всичките 55 европейски федерации вече заплашиха с бойкот на турнирите на ФИФА, ако организацията продължи с плановете за комерсиализация на световното първенство, а все повече влиятелни фигури във футбола застават открито срещу президента на световната централа.

Фиго е сред най-уважаваните имена в световния футбол. Бившата звезда на Спортинг, Барселона, Реал Мадрид и Интер има близо 800 мача на клубно ниво, 127 срещи за националния отбор на Португалия и от 2017 г. работи като футболен съветник към УЕФА. Именно затова думите му се приемат като едно от най-сериозните публични обвинения срещу Джани Инфантино от началото на кризата.