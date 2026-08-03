Световен футбол Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Не унищожавай документите: УЕФА заплаши Инфантино със съд! Заради идеята да продаде световното първенство Снимка: Getty Images

Разривът в отношенията между световната и европейската футболни централи продължава!

След като от УЕФА приха "на нож" идеята на президента на ФИФА Джанлуиджи Инфантино за създаване на търговска компания, която да продава част от бизнеса около световните първенства, а впоследствие той се отказа от нея, асоциацията на европейските клубове заплаши и със съд.

Британското издание "Телеграф" публикува писмо, за което се смята, че е изпратено към ФИФА. В него се казва, че европейската централа ще потърси съдебна отговорност за щетите от представената идея. Отделно световната федерация е предупредена изрично да не опитва да заличава документи, свързани със случая.

Писмото

"УЕФА обмисля активни правни действия, арбитраж или жалби, свързани с плана и всички свързани с него въпроси, описани по-долу. От Вас и ФИФА се изисква да предприемете незабавни стъпки за идентифициране, локализиране и запазване на всички документи и електронно съхранявана информация, описани в това известие, които са във Ваше или на ФИФА притежание, попечителство или контрол.“, се казва в писмото.

Снимка: Getty Images

Официалното предупреждение е към президентът Джани Инфантино, Арсен Венгер, който еръководител на отдела за глобално футболно развитие на ФИФА, генералният секретар Матиас Графстрьом и Кевин Ламур - главен оперативен директор на ФИФА.

Планът за продажба на правата за световното сериозно ядоса не само УЕФА, но и федерациите на Азия и Южна Америка.

Европейските централи обаче предприеха и по-крути мерки, като заявиха пълна готовност за бойкот на турнирите под знака на ФИФА.

Свързан с Тръпм

Смята се, че замесен в идеята е и самият президент на САЩ Доналд Тръмп.

Снимка: Reuters

Като една от основните кандидат-компании за закупуване на дяла от световните първенства се посочваше „Thrive Eternal“ – компания, основана от Джошуа Кушнър, брат на зетя на американския президент Доналд Тръмп – Джаред Кушнър.

Президентът на САЩ обаче беше категоричен, че никой не е обсъждал такава идея с него.

Изборите

Мандатът на Джани Инфантино, който управлява ФИФА от 2016 г. насам, е до 2027 г.

Снимка: Getty Images

Първоначално се смяташе, че той отново ще спечели битката за президентския пост и този път дори няма да има конкурент.

Само че фияското с плана за продажба накланя везните. Сред евентуалните кандидати за предстоящите избори е посочван и прездинетът на УЕФА Александър Чеферин.