Световен футбол Публикувано в Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Христо Стоичков: И без отборите от Европа ще има футбол Камата с горещ коментар по огромния скандал между ФИФА и УЕФА

Христо Стоичков направи горещ коментар по огромния скандал във футбола. УЕФА заплаши да бойкотира световните първенства заради намерението на президента на ФИФА Джани Инфантино да продаде част от търговските права при организирането на турнири.

"Воят още не се е надигнал, само се надига. Нищо няма да стане, защото това са едни предположения, които може да стане, може да не стане. Когато тръгнеш да говориш прибързано, много пъти грешиш", започна Стоичков, който изгледа успеха на ЦСКА над Карабаф с дузпи във втория предварителен кръг на Лига Европа.

"УЕФА също си имат своите критични моменти в тяхната организация. Във ФИФА също има някои неща, които трябва да се подобрят - това е нормално. Оплакват се, че ФИФА имат много мачове - а като погледнеш, има Шампионска лига, Лига Европа, Лига на конференциите, Суперкупа, още някакви други мачове..."

"211 федерации има, като не дойдат 50 от Европа - голяма работа... С тях и без тях футбол пак ще има. Да не бъркат толкова много. Тези, които викат най-много, ще ги видите първи, когато трябва да се дават милионите", завърши Стоичков, който през последните години изпълнява ролята на посланик на ФИФА.