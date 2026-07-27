Световен футбол Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Пирло след "руския проблем": Вече не съм кандидат за селекционер И Паоло Малдини обмисля оставка Снимка: Reuters

В истинска драма с размери на политически скандал се превърна назначението на нов селекционер на мъжкия футболен тим на Италия!

"Скуадрата" е в криза, след като тимът загуби баража за световното първенство в САЩ, Канада и Мексико срещу Босна и Херцеговина и така за трети път не игра на световни финали.

За спасител от бездната бе избран Андеа Пирло, който трябваше да стане селекционер на мястото на Дженаро Гатузо, но "руска връзка" в изявите му очевидно ще попречи на назначението. Бившият футболист на Интер, Милан и Ювентус обясни ситуацията в социалните мрежи.

Съобщението

"През последните дни с голяма горчивина наблюдавам дебата, който се разрази около моето име и възможността да поема поста селекционер на националния отбор на Италия. От уважение към институциите, Федерацията и всички замесени страни досега избрах да запазя мълчание. Смятам обаче, че е необходимо да изясня няколко неща.

През цялата си кариера - първо като футболист, а сега и като треньор - винаги съм работил в пълно съответствие със законите на държавите, в които съм упражнявал професията си, както и с договорите, които съм подписвал.

Снимка: Getty Images/Guliver Photos

Професионалното сътрудничество, което стана обект на последните полемики, е част от моята работа в Обединените арабски емирства и има изцяло търговски и спортен характер. Да се приписва политически смисъл на това сътрудничество означава да ми се приписват убеждения, които никога не съм изразявал и които не са мои.

Искам да благодаря на Малдини и Леонардо за уважението и доверието, което ми показаха. Познавам тяхната компетентност, сериозност и любовта, която винаги са посвещавали на италианския футбол. Съжалявам, че едно чисто спортно решение толкова бързо беше превърнато в обществен спор, в който ми бяха приписани значения и намерения, които не ми принадлежат.

Любовта към Италия не зависи от заемания пост. Тя е част от моята история, от моята идентичност и винаги ще остане с мен", написа Пирло в социалните мрежи.

Оставка след скандала

За Пирло се смята, че е бил трети избор на федерацията след като Карло Анчелоти и Хосеп Гуардиола са отказали категорично.

Проблемът идва от негов договор с руска компания за спортни залози, на която е лице, а наскоро и пътува до Москва, за да раздава автографи. Именно тези отношения предизвикаха скандал и силна обществена реакция.

Снимка: БГНЕС

Заради проблемът с Пирло, друг от новонаначените легендарни футболисти - техническия директор на централата Паоло Малдини, заплаши, че ще подаде оставка.

Според защитника вмешателството в работата и саботирането на назначението на Пирло не отговаря на дадените му обещания при назначаването.

Смята се, че при такава стъпка на мястото на Малдини може да бъде назначен Джорджо Киелини, което отваря врата за преговорите с Антонио Конте за селекционер.