Той не прави секс: Бивш голмайстор на Челси нападна треньора си (ВИДЕО)

Диего Коста и Антонио Конте изглеждаха като идеалната комбинация за Челси във Висшата лига, която спечели титлата през 2017 година, която е и последната за "сините". Зад идеалния тандем обаче се крие дълбоко неразбирателство.

Бившият испански национал яростно разкритикува бившия си мениджър в интервю, в което каза, че италианецът "вероятно не прави секс".

Неразбирателството

През 2017 година Челси бе недостижим във Висшата лига, а Диего Коста бе любимецът на феновете. Той отбеляза 20 гола в онзи златен сезон. Другият любимец на публиката бе новоназначеният Антонио Конте, който веднага след идването си вдигна титлата. Привържениците вярваха, че се задава нов период на доминация в английския футбол, който да бъде воден именно от Коста и Конте.

Да, ама не! Още през лятото Диего Коста изненадващо се раздели с клуба, което бе шокиращо за всички фенове. Той се върна в Атлетико Мадрид, откъде бе взет в Челси преди 3 сезона и бе заменен от младия Алваро Мората.

Причината е едно съобщение, изпратено от Конте към Коста в разгара на лятото, което гласи: "Здравей, Диего, надявам се, че си добре! Благодаря ти за сезона, който прекарахме заедно. Успех през следващата година, но не влизаш в плановете ми".

Испанският нападател сега разкри какво наистина е станало и защо Конте е бил уволнен година по-късно, въпреки спечелената Купа на ФА. "Отидох на почивка. Имах възможност да подновя договора си с Челси. Но след това изпратих текстово съобщение на Конте", сподели той в подкаста на бившия си съотборник Джон Оби Микел.

"Той имаше нещо вътре в себе си, защото не е нормално един треньор да не разчита на играч, който е бил голмайстор на отбора му. Изпратих съобщението на Марина (Грановская, бивш спортен директор на Челси) и тя веднага ми каза. че това, което той е направил, не може да стане и че той не е собственик на отбора.

В крайна сметка бях в Бразилия, бях със семейството си и казах на Марина, че за всичко, което съм направил за клуба, не заслужавам да се отнасят с мен по подобен начин.

Той е човек, който не се доверява на другите. Мисли си, че знае всичко. Не ти е приятно да тренираш с него. Той винаги е ядосан, винаги е с намръщено лице. Вероятно не прави секс, защото е много нацупен човек.

Жалко е, защото бях много щастлив в Челси, но не исках да създавам проблеми на клуба, защото ако се бях върнал, играчите щяха да са на моя страна, защото никой не го харесваше. Ето защо той не издържа дълго. Миналото си е минало, жалко е. Титлите, които той спечели с Челси, ги спечели с мен заради лошия си късмет. Така че му желая всичко най-хубаво в живота и това е всичко", каза Коста.

След това той добави с кой треньор му е било най-приятно да тренира: "За мен Моуриньо е треньорът, на когото най-много се радвах. Той ти дава живот. Идваш на тренировка щастлив."

Кариерата на Коста

Въпреки че е роден в Бразилия, кариерата на Коста започва в португалския Брага. Доста голяма част от професионалния му път преминава в Испания, където получава и второ гражданство и дори играе за националния отбор на "Ла Фурия Роха" на световно и европейско първенство.

На клубно ниво, той преминава през много отбори, но най-успешните му престои са в Атлетико Мадрид и Челси, където печели 2 пъти Ла Лига, 2 пъти Висшата лига, 3 пъти Суперкупата на Европа и по веднъж Лига Европа, Купата на Испания и Карабао Къп.

