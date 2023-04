Пред погледа на Стоичков: Барселона с нова крачка към титлата в Испания

Барселона спря своята негативна серия от три поредни грешни стъпки в Ла Лига и направи поредна крачка към титлата. Селекцията на Шави излъга Атлетико Мадрид с 1-0 в мач от 30-ия кръг, който се изигра на „Камп Ноу“.

FT #BarçaAtleti 1-0



The leaders keep another 3 points!#LaLigaSantander pic.twitter.com/AIrf7G1kn7