С частен самолет и цялото семейство: Меси вече е в Маями (ВИДЕО)

Лионел Меси и семейството му вече са във Флорида, съобщи ESPN. Звездата на Аржентина кацна с частен самолет на малко летище близо до стадиона на Интер Маями.

В ранния следобед местно време го очакваха около двайсетина фенове. Той трябва да подпише договор с тима от Слънчевия щат за две години и половина на стойност 60 милиона долара на сезон.

LIONEL MESSI HAS ARRIVED IN SOUTH FLORIDA TO MAKE HIS INTER MIAMI MOVE OFFICIAL



