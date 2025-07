На фона на скандалите: Ламин Ямал взе номера на Меси (ВИДЕО)

Ламин Ямал най-после взе номер 10 в Барселона. Това се случи на специално събитие на "Камп Ноу", на което бе официално обявено и удължаването на договора му до 2031 г.

Номер 10 е особено специален в Барселона в последните над 15 години. Това е фланелката, която до последно носеше Лионел Меси, а преди това бе на гърба на бразилския магьосник Роналдиньо. Носена е и от Диего Марадона.

"Меси си е извървял пътя, а аз ще си извървя моя. Меси, Роналдиньо и Марадона са три легенди, те са всичко, те са трима невероятни играчи и аз искам да ги оправдая", каза Ямал пред репортери на събитието.

По време на импровизираната пресконференция Ямал беше попитан какво му е казал треньорът Ханзи Флик след като са му дали 10-ата: "Каза ми да си лягам рано, защото утре ще имаме две тренировки през деня. От съблекалнята ме поздравиха и съм им благодарен, защото без тях нямаше да съм тук."

Скандалото му парти за 18-ия му рожден ден не бе сред засегнатите теми. Припомняне, че се появиха информации, че за купона си тийнейджърът е наел хора с нисък ръст и жени с определи размери на бюста, които да забавляват гостите му.

"Няма напрежение и съм фокусиран върху футбола, искам да спечеля Шампионската лига и световното първенство. Мечтаех да дебютирам за Барса, а сега нося номер 10. Всяко дете, родено в Барселона, е мечтало за това. Благодарен съм на клуба, че мисли за мен".

Ламин Ямал е отбелязал 25 гола за клуба в над 100 мача, като дебютира през 2023 година на 15-годишна възраст, носейки фланелката с номер 41.

След сезон, носещ номер 27, миналото лято Ямал последва стъпките на Меси, като взе номер 19, който аржентинецът носеше в клуба между 2005 и 2008 година.

До момента номер 10 беше на гърба на Ансу Фати, който обаче беше преследван от контузии, не успя да се адаптира и по-рано през юли отиде във френския Монако.

Our president, our No. 10, and the future home. pic.twitter.com/yrrmdXKuQ0