Световен футбол Публикувано в btvsport.bg Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Скандал с боеве с петли! Разследват близък на Кристиано Роналдо Обиски в Бразилия Снимка: Reuters

Съпругът на сестрата на Кристиано Роналдо – Катя Авейро, се озова в центъра на сериозно разследване в Бразилия за предполагаемо участие в незаконни боеве с петли.

Според информация на „Дейли Мейл“, полицията е извършила акции в три имота в южните градове Грамаду и Игрежиня след подаден сигнал. Един от проверените обекти принадлежи на Александър Бертолучи - партньор на Катя Авейро и баща на малката ѝ дъщеря.

По данни на разследването на тези места са били отглеждани и обучавани за боеве петли от породата Мура. Органите на реда са открили около 1500 птици, като голяма част от тях са били държани при тежки условия - в тесни клетки, с видими следи от изтощение, наранявания и осакатявания.

Разследващите са открили и специализирано оборудване за организиране на боеве, включително тренировъчни рингове. Оръжия и документи са били иззети от други претърсени имоти, които не са собственост на Бертолучи.

Съпругът на Катя Авейро категорично отрича да има каквото и да е участие в незаконни боеве с петли. Неговият адвокат твърди, че обектът представлява обикновена птицеферма за селективно развъждане под постоянния контрол на ветеринарен лекар.

На този етап няма задържани, а разследването продължава.

Боевете с петли са забранени в Бразилия и често се свързват с организирани престъпни групи.