Скандал с боеве с петли! Разследват близък на Кристиано Роналдо

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Съпругът на сестрата на Кристиано Роналдо – Катя Авейро, се озова в центъра на сериозно разследване в Бразилия за предполагаемо участие в незаконни боеве с петли.
Според информация на „Дейли Мейл“, полицията е извършила акции в три имота в южните градове Грамаду и Игрежиня след подаден сигнал. Един от проверените обекти принадлежи на Александър Бертолучи - партньор на Катя Авейро и баща на малката ѝ дъщеря.
По данни на разследването на тези места са били отглеждани и обучавани за боеве петли от породата Мура. Органите на реда са открили около 1500 птици, като голяма част от тях са били държани при тежки условия - в тесни клетки, с видими следи от изтощение, наранявания и осакатявания.
Разследващите са открили и специализирано оборудване за организиране на боеве, включително тренировъчни рингове. Оръжия и документи са били иззети от други претърсени имоти, които не са собственост на Бертолучи.
Съпругът на Катя Авейро категорично отрича да има каквото и да е участие в незаконни боеве с петли. Неговият адвокат твърди, че обектът представлява обикновена птицеферма за селективно развъждане под постоянния контрол на ветеринарен лекар.
На този етап няма задържани, а разследването продължава.
Боевете с петли са забранени в Бразилия и често се свързват с организирани престъпни групи.
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