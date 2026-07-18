Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в btvsport.bg Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Роналдо се изгаври с Кристиано Може би все още е достатъчно добър за Саудитска Арабия, но не и за висшия елит, смята бразилецът Снимка: Reuters

41-годишният Кристиано Роналдо така и не прeживя световно първенство, за което е мечтал. Елиминиран сега на 1/8-финалите от Испания, мечтата му да спечели Мондиал се изпари твърде рано. Мнозина критикуват представянето му и това продължава да бъде тема на дебат.

Роналдо Назарио също взе отношение в интервю за ESPN Brazil. „Обикновено тялото ти ти казва кога не може повече. Битката срещу тялото е наистина много трудна за спечелване. Кристиано все още има нивото да играе в Саудитска Арабия, но когато става въпрос за участие на световно първенство, трябва да осъзнае, че е много по-трудно, защото нивото е много, много високо.

Въпреки страстта ни, любовта ни към футбола и желанието ни да играем вечно, в крайна сметка тялото е това, което решава вместо нас.“

Междувременно бившият ас на Реал Мадрид и петкратен носител на "Златната топка" все още е на почивка, преди да се присъедини към Ал Насър в стремежа си да достигне 1000 професионални гола, голямото предизвикателство, което предстои.

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.