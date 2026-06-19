Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в btvsport.bg Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Сестрата на Роналдо избухна: Неблагодарни невежи, той няма какво да доказва! Бурята след ремито с ДР Конго не стихва

Напрежението около представянето на Португалия на световното първенство през 2026 година продължава да нараства, а този път в центъра на вниманието попадна една от сестрите на Кристиано Роналдо – Елма Авейро.

След равенството 1:1 срещу ДР Конго и поредната вълна от коментари относно мястото на Роналдо в националния отбор, Елма отправи остро послание към критиците и към част от съотборниците на португалската звезда.

В публикация, споделена в Instagram Stories, тя препубликува текст, в който се отбелязва, че докато в Португалия се водят оживени спорове дали Роналдо трябва да остане титуляр в националния отбор, неговите фенове по света продължават да са твърдо зад него.

„Акаунтите на няколко португалски национали са залети от коментари на английски и арабски език от фенове на Кристиано Роналдо, които настояват за повече уважение към капитана и за повече подавания към него по време на мачовете“, гласи част от публикацията.

Реакцията на Елма Авейро беше още по-категорична.

„Те дори не уважават собствените си семейства, камо ли човек, който няма какво да доказва на никого“, написа тя.

Сестрата на петкратния носител на „Златната топка“ подчерта, че присъствието му в националния отбор не е въпрос на лични амбиции.

Снимка: Reuters

„Той е там от любов – към футбола, към националния екип и към страната си“, добави Авейро.

Тя завърши коментара си с особено остри думи:

„Неблагодарни невежи.“

Изказването ѝ идва на фона на засилващите се дискусии около ролята на 41-годишния Роналдо в състава на Португалия. Въпреки че не успя да се разпише срещу ДР Конго (1:1), легендарният нападател остава една от най-влиятелните фигури в световния футбол, а всяко негово представяне продължава да предизвиква огромен интерес и полярни мнения.

Думите на Елма Авейро обаче ясно показват, че семейството на Роналдо няма намерение да остане безучастно към критиките, отправяни към капитана на Португалия.

По-рано и другата му сестра - Катя Авейро, се заяде с недоброжелателите.

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.