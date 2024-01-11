Срам, който ще се помни - фенове освиркваха Франц Бекенбауер (ВИДЕО)

Целият футболен свят очакваше с нетърпение двубоя между Реал и Атлетико - полуфинал за Суперкупата на Испания, но секунди преди първия съдийски сигнал милиони по света станаха свидетели на невиждан позор.
Преди двубоя в Рияд, завършил в крайна сметка с успех за "белия балет" с 5:3, организаторите отдадоха почит към футболната легенда Франц Бекенбауер с минута мълчание.
EMOTIVO MOMENTO EN EL AL AWAL— DSports (@DSports) January 10, 2024
Minuto de silencio en memoria de Franz Beckenbauer.
@aruli75 y @jbuscalia#SupercopaEnDSPORTS | #superSupercopa pic.twitter.com/pFMFOJrEsp
Фенове на двата клуба обаче шокираха с освирквания и викове.
Раздразнението по лицата на играчите и треньорите в двата лагера казаха всичко...