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Срам, който ще се помни - фенове освиркваха Франц Бекенбауер (ВИДЕО)

Скандално неуважение в Рияд

Срам, който ще се помни - фенове освиркваха Франц Бекенбауер (ВИДЕО)

Целият футболен свят очакваше с нетърпение двубоя между Реал и Атлетико - полуфинал за Суперкупата на Испания, но секунди преди първия съдийски сигнал милиони по света станаха свидетели на невиждан позор.

Преди двубоя в Рияд, завършил в крайна сметка с успех за "белия балет" с 5:3, организаторите отдадоха почит към футболната легенда Франц Бекенбауер с минута мълчание.

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Фенове на двата клуба обаче шокираха с освирквания и викове.

Раздразнението по лицата на играчите и треньорите в двата лагера казаха всичко...

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