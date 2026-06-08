Световен футбол Публикувано в btvsport.bg Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация „Татко, защо всички плачат?“ драмата на Ериксен през очите на едно дете След драмата в Одензе 15 000 души избухнаха в аплодисменти, сякаш Дания току-що беше отбелязала победен гол на световни финали Снимка: БГНЕС

Всички си помислиха едно и също. И никой не искаше да го изрече на глас. Когато Кристиан Ериксен се свлече на тревата в Одензе, хиляди зрители застинаха в мълчание, а милиони пред екраните мигновено бяха върнати към онзи ужасяващ ден през 2021 г.

Снимка: БГНЕС

Болка в гърдите, падане на терена, играчи, прегърнати рамо до рамо в опит да скрият случващото се от любопитните погледи – всичко изглеждаше болезнено познато.

Най-тежкият сценарий

„Всички знаем какво е можело да означава това“, признаха по-късно някои от съотборниците му. Думи, зад които се крие страхът от най-страшния сценарий – този, който никой не иска дори да назове.

Снимка: БГНЕС

Днес Ериксен е на 34 години. Футболист, който вече веднъж надхитри съдбата. През 2021 г. той беше върнат към живота благодарение на светкавичната реакция на медицинския екип и последвалата операция, при която му беше имплантиран дефибрилатор. В неделя това устройство отново се оказа неговият невидим пазител.

15 минути пълна тишина по трибуните. Не онази обикновена тишина на стадиона, когато отборлът ти губи, а тишина, изпълнена със страх.

„Татко, защо всички плачат?“

„Бях там със сина си Матео“, разказва фенът Микаел Хофензиц Клаузен. „Той е твърде малък, за да разбере всичко. Попита ме: „Татко, защо всички плачат?“ Опитвах се да му обясня, когато изведнъж някой извика, че Ериксен се изправя.“

Сълзите от страх станаха сълзи от радост. А 15 000 души избухнаха в аплодисменти, сякаш Дания току-що беше отбелязала победен гол на световни финали.

Ериксен успя сам да се изправи, да премине през коридора от съотборници и съперници и дори да поздрави семейството си, преди да бъде откаран с линейка.

„Това беше негово желание“, обясни лекарят на националния отбор Мортен Бьосен. „Преди всичко искаше да види близките си.“

Снимка: БГНЕС

А може би точно това казва най-много за човека Кристиан Ериксен. Защото след всички титли, мачове и аплодисменти най-важното за него остава семейството.

„Единственото нещо, което Кристиан обича повече от националния отбор, е семейството му“, каза директорът на Датската футболна асоциация Петер Мьолер. „Сега той има нужда от спокойствие, време и любовта на най-близките си хора.“

След мача резултатът беше забравен почти мигновено. Победата на Дания остана на заден план. Никой не говореше за голове и тактика.

„Искам да благодаря на всички играчи, особено на украинците, които застанаха рамо до рамо и защитиха достойнството на Ериксен в тези трудни моменти“, каза селекционерът Брайън Ример. „Днес футболът не беше най-важното.“

И наистина не беше.

Онази вечер в Одензе най-голямата победа беше, че Кристиан Ериксен отново успя да се изправи.