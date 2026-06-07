Световен футбол Публикувано в btvsport.bg Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Лекар разкрива детайли за колапса на Ериксен (СНИМКИ) Датският национал остава в болница в Одензе Снимка: БГНЕС

Кристиан Ериксен е в съзнание и състоянието му е стабилно, потвърдиха от Датския футболен съюз, след като полузащитникът колабира по време на контролата срещу Украйна в Одензе, която беше прекратена веднага след инцидента в 65'.

Снимка: БГНЕС

Медицинският щаб реагира незабавно на случилото се на терена. По информация от лекаря на датския национален отбор д-р Мортен Бьосен, Ериксен е бил контактен малко след първоначалния инцидент и е напуснал терена в съзнание, което медиците определят като положителен знак.

Снимка: БГНЕС

Според първоначалните медицински наблюдения е възможно имплантираният кардиовертер-дефибрилатор (ICD) на футболиста да се е активирал по време на играта. Устройството ще бъде подложено на детайлен анализ, който трябва да даде яснота за причината за инцидента.

„Той бързо дойде в съзнание и устройството вероятно е изпълнило своята функция“, коментира д-р Бьосен, подчертавайки, че предстои допълнително изследване на данните.

Снимка: БГНЕС



Състоянието на Ериксен остава под лекарско наблюдение, като медицинските екипи продължават да следят внимателно развитието на случая.