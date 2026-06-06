Световен футбол Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Той трябваше да навърши 49... вместо това получи тези думи Вдовицата на бившия вратар на Ювентус и Фиорентина Алекс Манингер с трогателна изповед

Емили Манингер със силно послание в ден, който би трябвало да е празник. Съпругата на бившия вратар на Ювентус и Фиорентина Алекс Манингер искаше да си спомни за съпруга си точно, когато той щеше да навърши 49 години.

Емили публикува трогателна публикация в профилите си в социалните мрежи, която разчувства много фенове, почти два месеца след като австрийският вратар почина в автомобилна катастрофа.

„Лекс мой, любов моя, татко, днес щеше да е твоят рожден ден. Обикновено щяхме да ти подарим подарък и картичка, направени от мен и една от децата. Обикновено щяхме да бъдем в Италия за рождения ти ден, защото обичаше да пътуваш. Днес се събуждам до децата ни с огромно чувство на тъга. Чувствам се виновна, че не ти купих подарък, но ти написах писмо и децата също.

Алекс, не мога да обясня колко много ни липсваш. Винаги беше до децата: храни ги, къпеше ги, помагаше ми да ги приспя и най-вече си играеше с тях и винаги ни водеше на семейни излети. Наистина имахме нужда от теб и все още имаме.

Тази сутрин гледахме толкова много твои видеа. Момчетата непрекъснато казват „Татко“, „Моят татко“, „Футболен татко“, „Татко играе голф“. Наистина е трудно без теб. Но обещавам, че ще се погрижа да те помнят всеки ден. Всички ти пожелаваме честит рожден ден в рая и знам, че играеш голф и ловиш риба там горе. Обичам те толкова много, завинаги.

Странно е да пиша това в социалните мрежи; изобщо не беше в твоя стил, нито в нашия. Но имам нужда от това. Липсваш ни много, всяка секунда от деня. Желая ти прекрасен ден в рая, най-добрият ми приятел и най-добрият татко на света. Докато се видим отново, ще бъда най-добрата майка на нашите момчета..."