От фалит до Серия А: приказката на Монца и Антов продължава

Отборът на Монца, в чиито редици играе Валентин Антов, си осигури завръщане в италианската Серия А след драматичен финал в плейофите за промоция.

Монца отстъпи с 0:2 при гостуването си на Катандзаро в реванша от финалния плейоф, но въпреки поражението спечели място сред най-добрите. Общият резултат от двата мача бе 2:2, а според регламента предимство получава по-предно класираният отбор в редовния сезон на Серия Б. Монца завърши на трето място, докато Катандзаро остана пети.

Българският защитник се появи в игра в 74' и помогна на тима си да устои на натиска в заключителните минути. В добавеното време Антов получи жълт картон.

История

Историята на Монца е пример за преодоляване на сериозни трудности и завръщане сред най-добрите. През 2015 г. клубът изпада във финансова криза и фалира, което го принуждава да започне от по-ниските нива на италианския футбол.

През 2018 г. Монца е придобит от Силвио Берлускони и Адриано Галиани. Под тяхно ръководство клубът започва бързо развитие, благодарение на сериозни инвестиции, добра организация и привличане на качествени футболисти.

Усилията дават резултат и през 2022 г. Монца за първи път в историята си се класира за Серия А — исторически момент за клуба и неговите привърженици. След няколко сезона в елита отборът изпада, но бързо се стабилизира.

През 2026 г., само година след изпадането, Монца отново си осигурява място в италианския елит.