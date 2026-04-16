Александър Манингер си отиде след тежка катастрофа

Влак помете емблематичен вратар на Ювентус, Ливърпул и Арсенал

Бившият вратар на Арсенал, Ювентус и Ливърпул Александър Манингер е загинал в тежка катастрофа, съобщават световните медии.

Стражът, който има и 33 мача за националния отбор на Австрия, е загинал в катастрофа на 48-годишна възраст. 

Неговият автомобил е бил пометен от влак. 

Късна реакция

Трагичният инцидент се е случил около 8:30 ч. местно време на неохраняем ЖП прелез малко след спирката на Пабинг, близо до Залцбург. Джипът на Манингер е смачкан до неузнаваемост. 

Машинистът на влака и 25-те пътници са невредими. 

По данни на очевидци, помощта за бившия футболист е оказана прекалено късно. На място са пристигнали парамедици и пожарникари. Вратарят е бил изваден от автомобила, а след това лекарите на място са използвали и дефибрилатор, но без успех. 

Кариерата

Спортната кариера на Манингер започва през 1995 г. в Залцбург, но само две години след това се озовава в Арсенал, с който печели по веднъж Висшата лига и Купата на Англия.

През 2002 г.австриецът си тръгва от "Хайбъри" и преминава през Фиорентина, Торино, Болоня и Сиена. Между 2008 и 2012 година той пази за Ювентус, след което следват четири сезона и в германския Аугсбург. През сезон 2016/17 той е привлечен по спешност в Ливърпул, но така и не записва официален мач за "червените". 

За националния отбор на Австрия Манингер има 33 мача. 

 
