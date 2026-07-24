Световен футбол Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Тръмп и Макрон съсипаха подготовката на клуб от Висшата лига Брайтън се сблъска с неочакван проблем Снимка: The Economist

Планът на английския елитен Брайтън за предсезонна подготовка беше съсипан от... Доналд Тръмп и Еманюел Макрон.

Причината: терените във Франция, които клубът от Висшата лига беше предвидил за тренировки, се оказаха неизползваеми заради кацането на хеликоптери за скорошната среща на върха на Г-7.

Отборът на Фабиан Хюрцелер трябваше да се готви в курорта Евиан ле Бен, близо до границата с Швейцария, между 23 юли и 1 август. Игрищата до хотелския комплекс обаче са били повредени, след като са използвани като хеликоптерна площадка от световените лидери. Освен президента на САЩ и този на Франция, там е кацал и бившият премиер на Великобритания - Киър Стармър.

"Чайките" сменят локацията

От Брайтън били разочаровани от състоянието на базата "поради непредвидени обстоятелства". "Чайките" иапратили екип на място, който да подготви условията за лагера. От него потвърдили, че състоянието на тревните настилки не позволява провеждането на тренировки, пишат от The Athletic.

Така сега "синьо-белите" организират алтернативен лагер в Австрия. От клуба отричат промяната да е нанесла удар по подготовката за сезон 2026/2027. Брайтън обаче вече е изправен пред много натоварен график.

Днес тимът се готви на базата си в Лансинг, в събота ще играе мач при закрити врата, а в неделя лети за Австрия. На 8 и 15 август Брайтън има домакински приятелски мачове съответно с Рома и Болоня, на 20 август започва в плейофите на Лигата на конференциите, на 23-ти стартира сезона във Висшата лига вкъщи срещу Астън Вила, на 27 август играе реванш в Европа, а на 30 август гостува на Челси в първенството.