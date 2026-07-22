Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Обединява всички: Доналд Тръмп бута Джани Инфантино за генсек на ООН Президентът на ФИФА би получавал над 10 пъти по-малко на въпросния пост...

Президентът на САЩ Доналд Тръмп иска президентът на ФИФА Джани Инфантино да бъде следващият генерален секретар на ООН, съобщава "Ню Йорк пост". Американският лидер оценил високо начина, по който Инфантино организирал мондиала в САЩ, Канада и Мексико. Тръмп дори заяви, че това е било най-страхотното световно първенство по футбол в цялата история.

През декември ФИФА учреди своя награда за мир, която присъди на Тръмп. Самият президент на САЩ често повтаря, че е прекратил няколко конфликта по света и заради това заслужава дори да получи Нобеловата награда за мир.

Американският президент смята, че Инфантино е уважаван от всички по света и има невероятната способност да обединява хората.

Социалистка и енергетик

Вторият мандат начело на ООН на настоящия генерален секретар, португалеца Антонио Гутериш, изтича в края на тази година, което означава, че тази есен трябва да бъде избран негов приемник за поста. За целта този приемник трябва да получи подкрепата на 15-те страни членове на Съвета за сигурност на ООН, в който пет постоянни членове имат правото на вето.

Не е ясно дали самият Инфантино би искал да заеме този пост, се посочва в информацията.

Засега сред кандидатите са бившата чилийска президентка Мишел Бачелет, която е социалистка и се очертава да се сблъска със съпротивата на САЩ, и аржентинецът Рафаел Гроси, който е начело на Международната агенция за атомна енергия. Около него се очакват проблеми с Великобритания заради дългогодишния спор за Фолкландските (Малвинските) острови.

Тръмп често пъти е критикувал ООН за липсата на ефективност и за неспособност да спре войните по света. В началото на настоящата година американският лидер учреди нов орган, наречен Съвет за мир, за който редица анализатори предположиха, че би могъл да се превърне в конкурентна на ООН организация, отбелязва "Ню Йорк пост".

Отмененият картон

Сега начело на ФИФА Инфантино получава около 6 милиона долара годишно. Ако бъде избран за генерален секретар на ООН, би получавал едва около 418 000 долара на година. Засега Инфантино не е коментирал информациите относно тази идея на Тръмп. Той вече е заявил намерение да се кандидатира за преизбиране начело на ФИФА.

Обичайно постът на генерален секретар на ООН се определя на ротационен принцип и се очаква, че тази година ще бъде избран кандидат от Латинска Америка, тъй като от този регион генерален секретар е бил последно Хавиер Перес де Куеляр от Перу в периода 1982-1991 г.

По време на мондиала Инфантино и ФИФА се оказаха забъркани в скандал относно отменен червен картон на американския футболист Фоларин Белогун. После британският в. "Гардиън" написа, че този случай не е оказал влияние върху шансовете на Инфантино за преизбиране начело на ФИФА.