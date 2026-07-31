Световен футбол Публикувано в Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация УЕФА готви собствено световно! Ражда се нов гигантски турнир Има ли шансове за участие на България?

Конфликтът между УЕФА и ФИФА може да доведе до най-голямата промяна в международния футбол от десетилетия насам.

Според Sky News европейската футболна централа е активизирала работата по амбициозния проект Глобална лига на нациите (Global Nations League) – турнир, който на практика представлява алтернатива на Световното първенство.

Идеята не е нова. Тя е разработена още през 2017 г., но тогава така и не получава зелена светлина. Сега обаче, на фона на острия конфликт с Джани Инфантино и ФИФА, проектът отново е на дневен ред.

Как ще изглежда турнирът?

Според първоначалната концепция в надпреварата ще участват национални отбори от всички шест континентални конфедерации.

Всички селекции ще бъдат разпределени в седем дивизии според мястото си в световната ранглиста. Най-добрите осем отбора във всяка дивизия ще се класират за финален етап, който ще се играе във формат с четвъртфинали, полуфинали и финал.

Планът е турнирът да се провежда през нечетните години, така че да не се застъпва нито със Световното, нито с Европейското първенство.

От идея до реалност?

Новината идва само дни след като всичките 55 национални федерации, членуващи в УЕФА, подкрепиха идеята за бойкот на следващото Световно първенство през 2030 г., ако ФИФА реализира намерението си да продаде част от търговските права върху турнира на частни инвеститори.

Според различни информации именно този конфликт е ускорил работата по проекта „Глобална лига на нациите“.

Историческа промяна?

Ако турнирът бъде реализиран, това ще бъде първата реална конкуренция на Световното първенство в историята на футбола.

Досега ФИФА беше безспорният организатор на най-престижния международен турнир, но напрежението около управлението на Джани Инфантино вече кара УЕФА да търси собствен глобален продукт.

Засега няма официална дата за евентуалното стартиране на новия шампионат, но едно е ясно – ако отношенията между двете организации продължат да се влошават, световният футбол може да бъде изправен пред най-голямото си разделение в модерната ера.