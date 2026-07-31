Световен футбол Публикувано в Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Войната за ФИФА започна! Пет големи имена ще бутат Инфантино Арсен Венгер е единият кандидат, вижте кои са останалите

Бъдещето на Джани Инфантино начело на ФИФА никога не е изглеждало толкова несигурно. Президентът на световната централа е подложен на сериозен натиск след скандалните планове за създаване на нова търговска компания и продажба на част от бизнеса около световните първенства на частни инвеститори.

Напрежението достигна нов връх, след като всички 55 членки на УЕФА обявиха готовност да бойкотират турнирите на ФИФА, ако проектът бъде реализиран. Междувременно един от най-близките съветници на Инфантино – Карлос Кордейро – вече подаде оставка.

Макар швейцарецът официално да има мандат до изборите през 2027 г., все повече се говори, че световният футбол може да има нов лидер още през следващата година.

Александър Чеферин

Президентът на УЕФА е най-логичното име. Именно словенецът поведе съпротивата срещу плановете на ФИФА и открито обвини Инфантино, че е преминал границата.

Любопитен факт е, че Чеферин дори бойкотира финала на Световното първенство, въпреки че Испания игра за титлата.

Според различни информации той няма голямо желание да напуска УЕФА, но би приел предизвикателството, ако няма по-подходящ кандидат.

Насер Ал-Хелайфи

Президентът на Пари Сен Жермен и председател на Европейската клубна асоциация също е сред спряганите имена.

Катарецът е един от най-влиятелните хора във футбола и вече показа, че може да обединява клубовете, когато се противопостави на проекта за Европейска Суперлига.

Официалната му позиция засега е, че няма намерение да се кандидатира, но мнозина смятат, че при подходяща ситуация може да промени решението си.

Арсен Венгер

Легендарният мениджър на Арсенал вече няколко години работи във ФИФА като директор "Глобално развитие на футбола".

Французинът е уважавана фигура в световния футбол и познава отлично структурата на организацията. Именно затова не липсват мнения, че може да се превърне в компромисна кандидатура, ако се стигне до сериозна битка за властта.

Виктор Монтаглиани

Президентът на КОНКАКАФ отдавна е сочен като човек с амбиции за най-високия пост във ФИФА.

Канадецът е изградил сериозно влияние в Северна и Централна Америка, а според редица информации е обмислял подобна кандидатура още преди настоящата криза около Инфантино.

Шейх Салман бин Ибрахим Ал Халифа

Президентът на Азиатската футболна конфедерация е друга тежка фигура в световния футбол.

Бахрейнецът е старши вицепрезидент на Съвета на ФИФА и също се обяви против идеята за продажба на част от бизнеса на организацията.

Подкрепата на Азия може да се окаже решаваща, ако се стигне до реални избори.

Какво следва?

Засега Джани Инфантино отказва да отстъпи и продължава да защитава проекта си, като твърди, че той ще донесе милиарди долари допълнителни приходи за футболните федерации по света.

Натискът върху него обаче расте с всеки изминал ден. Ако конфликтът между ФИФА и континенталните конфедерации продължи да се задълбочава, изборите през 2027 г. могат да се превърнат в най-оспорваната битка за власт в историята на световния футбол.