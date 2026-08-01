Световен футбол Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация УЕФА не пожали Инфантино: Тайни схеми, измислени от анонимни лица След оттеглянето на идеята на Джани Инфантино

Европейската футболна централа УЕФА приветства решението на президента на ФИФА Джани Инфантино да се откаже от идеята да продаде част от световното първенство.

По-рано през деня от световната федерация съобщиха, че няма да реализират плана си за създаване на нова търговска компания и продажба на част от бизнеса около Мондиалите на частни инвеститори.

Зад тази крачка седи именно яростният бойкот на европейските тимове, както и на федерациите на Азия и Северна Америка.

Позиция

"УЕФА приветства решението на ФИФА да оттегли плана за продажба на акции от нейните турнири, включително световното първенство, в частни ръце. Това предложение беше единодушно отхвърлено от членовете на УЕФА, но и от множество други асоциации и конфедерации по света, чиято задача е да защитават футбола. Благодарим на всички фенове, лиги, клубове, футболисти, федерации, но също и на министър-председатели, президенти и и коментатори, които ясно заявиха на президента на ФИФА, че футболът не се продава!

Не можем да продължаваме така с тайни схеми набързо, измислени от анонимни лица и със съмнителна полза за играта. Трябва да получим отговорните и да ги подведем под отговорност.

Редно е през следващите дни и седмици УЕФА да работи със своите асоциации и в тясно сътрудничество с други конфедерации, за да обмисли как се е случило това и да разработи план, който да гарантира, че това няма да се повтори. Този преглед трябва да бъде задълбочен и фундаментален. Нито една опция не бива да бъде изключена. Настоящото ръководство на ФИФА не само загуби доверието на УЕФА, но и на много други членове на футболното семейство", заявява УЕФА в своята позиция.

Атака

От европейската футболна централа не крият гнева си и продължават с нападките към Инфантино, който оглавява централата от 2016 г. насам.

"Когато Джани Инфантино поиска доверието и гласовете на асоциациите-членки на ФИФА, за да го изберат за свой президент през 2016 г., той каза: „Разбира се, че трябва да бъдем прозрачни. Аз бях такъв през последните 15 години от живота си в УЕФА. Ще бъда в тази роля всеки ден в живота на ФИФА“, преди да каже на събралите се заинтересовани страни: „Парите на ФИФА са ваши пари. Това не са парите на президента на ФИФА. Това са ваши пари. Вие сте националните асоциации и парите на ФИФА трябва да служат за развитието на футбола, а не за нищо друго.“

И двете обещания той не успя да изпълни. Нещастната, задкулисна, непрозрачна сделка, която той сключи и се опита да прокара, беше всичко друго, но не и прозрачна.

И с резерви, възлизащи на над 5 милиарда долара, той също не успя да използва парите на асоциациите в полза на играта.

УЕФА ще започне незабавно работа с партньори и заинтересовани страни по целия свят и в целия футбол, за да предложи нов начин за разпределение на ресурсите чрез съществуващата програма FIFA Forward.

Трябва да започнем да използваме част от парите, които си седят в банковата сметка на ФИФА, за да дадем тласъка, от който се нуждаят обикновените хора и футболът като цяло във всяка от 211-те страни на ФИФА. Но не е нужно да продаваме семейните ценни сребърни прибори, за да платим за това.

Това е победа за целия ни спорт. Но това не бива да е краят на историята. Предложението е отхвърлено. Задачата за възстановяване на доверието във ФИФА едва сега започва."

Изборите за президент на ФИФА са през 2027 г. Един от кандидатите за поста се смята, че ще бъде настоящият първи в УЕФА - Александър Чеферин.

Снимка: Reuters

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