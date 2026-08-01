Световен футбол Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Край! Джани Инфантино няма да продава световното първенство! Идеята предизвика невиждан раздор Снимка: Reuters

Футболът и световното първенство остават в познатия си формат!

Президентът на световната централа ФИФА Джани Инфантино се отказа от идеята за създаване на нова търговска компания и продажба на част от бизнеса около световните първенства на частни инвеститори.

Новината, че подобно нещо се подготвя, предизвика огромно недоволство сред континенталните федерации, като всички страни-членки на европейската централа УЕФА заплашиха с активен бойкот турнирите под егидата на ФИФА. Явно този отпор е довел до крайно решение идеята на Инфантино да не се осъществи.

Позицията

Ето какво заяви президентът на ФИФА:

„Проектът „FIFA Forward Enterprise“ имаше за цел да предостави основа за по-нататъшно укрепване на нашите членки и нашия спорт по целия свят, особено в онези страни, където подкрепата е най-необходима. И още повече, както казахме от самото начало, да го направим само, ако мнозинството от членските асоциации на ФИФА го подкрепят и единствено след консултация с тях, със Съвета на ФИФА, конфедерациите и по-широкия кръг от заинтересовани страни.

Снимка: Reuters

След като внимателно изслушахме всички мнения, стана ясно, че проектът е създал разделения от такова естество, и, независимо от нивото на подкрепа, те вече не са в интерес на първоначално поставената цел. Нашата цел винаги е била – и винаги ще бъде – да обединяваме и да подобряваме. В резултат на това предложението няма да бъде реализирано. Занапред намерението ми е да събера отново всички заинтересовани страни в следващите дни и седмици в духа на общия интерес към нашия спорт и с цел да продължим да развиваме футбола навсякъде, особено в онези страни, които най-много се нуждаят от нашата подкрепа"

Смята се, че проектът е довел до уволнението на съветникът на Инфантино Карлос Кордейло.

Връзката с Тръмп

Като една от основните кандидат-компании за закупуване на дяла от световните първенства се посочваше „Thrive Eternal“ – компания, основана от Джошуа Кушнър, брат на зетя на американския президент Доналд Тръмп – Джаред Кушнър.

Инфантино и Тръмп демонстрираха приятелски отношения на провелото се в САЩ, Канада и Мексико световно първенство, но самият Тръмп заяви, че не е обсъждал идеята с Инфантино.

Снимка: Reuters

Притеснението на континенталните федерации е, че подобна промяна нарушава принципите на прозрачност, солидарност и сътрудничество, върху които е изграден международният футбол.

Ескалацията на напрежението покрай идеята достигна до там, че редица важни фигури призоваха Ифантино да си подаде оставката.