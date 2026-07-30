Световен футбол Публикувано в Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Мегаскандал във футбола: УЕФА и България бойкотират световните първенства Острата реакция е заради намерението на Джани Инфантино да продаде част от търговските права

Огромен скандал във футбола! УЕФА заплаши да бойкотира световните първенства.

Намарението е подкрепено от всички 55 членки на организацията, сред които и България. Причината - проектът на президента на ФИФА Джани Инфантино да продаде част от търговските права на частен фонд, свързван с Доналд Тръмп.

Според информация на The Times, на извънредна видеоконференция с участието на всичките 55 членки на УЕФА е било постигнато съгласие европейските държави да не участват в състезанията на ФИФА, ако организацията продължи с плана си.

За какво е спорът?

В основата на конфликта стои намерението на Инфантино да създаде нова компания – FIFA Forward Enterprise, която да поеме управлението на всички най-ценни турнири на ФИФА, сред които световното първенство.

След това част от дружеството ще бъде продадена на частни инвеститори, като целта е още тази есен да бъдат привлечени около 4,2 милиарда долара свеж капитал.

Според информацията американската банка JPMorgan вече консултира проекта, а инвестиционният фонд Thrive Eternal е сред фаворитите да придобие 20% от новата компания.

ФИФА прекрачи границата

Президентът на УЕФА Александър Чеферин реагира остро още при появата на информацията.

Той обяви, че ФИФА е "прекрачила границата", а европейската централа смята, че подобно решение нарушава принципите на прозрачност, солидарност и сътрудничество, върху които е изграден международният футбол.

Ако бойкотът стане факт, следващото световно първенство може да остане без шампиона Испания и мегасили като Франция, Германия, Италия, Португалия, Нидерландия, Хърватия...

Азия също изрази тревога

Недоволството не идва само от Европа.

Азиатската футболна конфедерация (AFC) също изпрати писмо до своите 47 федерации, в което предупреждава, че инициативата на ФИФА подкопава основите на световния футбол.

Президентът на AFC шейх Салман заявява, че подобен проект няма как да бъде успешен без подкрепата на всички континентални конфедерации.

Инфантино обещава милиони

Самият Джани Инфантино защити идеята си, като увери, че никоя федерация няма да бъде принудена да участва.

Той твърди, че ако проектът бъде одобрен от мнозинството от 211-те членки на ФИФА, всяка национална федерация ще може да получи до 40 милиона долара финансиране през следващия цикъл.

Според президента това ще осигури повече средства за развитието на футбола по света.

Политиците също се намесиха

Проектът предизвика силни реакции и извън футболните среди.

Британският политик Анди Бърнам разкритикува остро идеята, заявявайки, че "световното първенство не е продукт за продажба" и че футболът принадлежи на феновете, а не на инвеститорите.

Най-големият сблъсък във футбола от десетилетия

Въпреки че ФИФА твърди, че има нужда единствено от мнозинство сред своите 211 членки, евентуален бойкот на УЕФА би поставил под въпрос самата стойност и легитимност на Световното първенство.

Следващите седмици могат да се окажат решаващи за бъдещето на най-популярния спортен турнир на планетата. Ако двете най-влиятелни футболни организации не намерят компромис, световният футбол може да навлезе в най-дълбоката институционална криза в историята си.