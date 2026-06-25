Световен футбол Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Завръща ли се Русия в световния футбол? Във Франция видяха “мълчалива отмяна на санкциите“ Снимка: fifa.com

Русия е напът да се завърне към международни футболни състезания! Това ще се случи 4 години след като "Сборная" бе спряна от участие заради войната с Украйна.

От ФИФА са решили да допуснат страната до световното първенство за юноши до 15 години. Първото издание на шампионата ще се проведе през октомври тази година в Азербайджан.



В официалното съобщение се казва, че "първото издание ще бъде отворено за всички отбори от асоциациите-членки на ФИФА". Това означава, че Русия ще може да участва на първенството, което ще се проведе в периода 22 до 31 октомври.

"Мълчалива отмяна на санкциите"

Според авторитетното френско издание "Екип", информацията изглежда като "мълчалива отмяна на санкциите срещу Русия".

Първите стъпки към евентуално включване на федерацията отново в международни състезания бе направено още през декември 2025 г. Тогава се появиха публикации от руски източници, че дори е проведено гласуване, което показваше, че България е подкрепила идеята.

Снимка: marca.com

Впоследствие обаче президентът на БФС Георги Иванов отрече федерацията да е участвала в подобно допитване.

Въпреки че в официалното изявление на Азербайджанската федерация не се споменава конкретно Русия, новината бе потвърдена от германската пресагенция DPA, както и от руската информационна агенция ТАСС.

Oще през февруари президентът на ФИФА Джани Инфантино изрази желанието си да възстанови участието на руските отбори в състезания, организирани от световната централа, като се аргументира, че “това спиране не е постигнало нищо“.

Освен Русия, право да участва в Азербайджан ще има и Беларус.