След 2022 г.: Руският химн отново прозвуча на европейски шампионат

Руският химн отново звучи по време на големи първенства. Европейското първенство по художествена гимнастика във Варна, което продължава до неделя, е първото, на което грациите от Русия и Беларус се състезават на международната сцена под националните си флагове и с химните на своите държави.

Решението бе взето от Изпълнителния комитет на Световната федерация по гимнастика по време на заседание, проведено в средата на май в египетския курорт Шарм ел Шейх.

„Световната гимнастика реши да премахне всички ограничения, приложими спрямо руските и беларуските спортисти от февруари 2022 година“, се посочва в официалния документ.

До този момент състезателките от двете държави участваха в международни турнири под неутрален флаг, без право да чуят националните си химни при успех.

Във Варна избухна и първият скандал. След финала на лента при девойките церемонията по награждаването се превърна в един от най-коментираните моменти на шампионата.

Рускинята Яна Заикина спечели златния медал и се качи на най-високото стъпало на почетната стълбичка, докато украинката София Краинска остана със среброто.

В момента, в който в залата прозвуча химнът на Руската федерация, Краинска демонстративно затвори очи и запуши ушите си.

Както е известно, през 2022 г., дни след началото на руската инвазия в Украйна с подкрепата на Беларус, международните спортни федерации масово спряха или ограничиха участието на спортисти от двете държави.

Русия на световната сцена

Наред с българската школа по художествена гимнастика, руската също е сред световните лидери. От дебюта на спорта на Олимпийските игри през 1984 г. до разпадането на СССР съветските, а впоследствие и руските гимнастички, натрупаха феноменална серия от успехи.

Индивидуален многобой:

Юлия Барсукова (Сидни 2000)

Алина Кабаева (Атина 2004)

Евгения Канаева (Пекин 2008 и Лондон 2012) – единствената двукратна олимпийска шампионка в индивидуалните дисциплини в историята

Маргарита Мамун (Рио де Жанейро 2016)

Руските ансамбли имат в актива си златни медали от пет поредни Олимпийски игри – Сидни (2000), Атина (2004), Пекин (2008), Лондон (2012) и Рио де Жанейро (2016). В Токио 2020 триумфираха момичетата на Весела Димитрова.

Сред най-титулуваните са и:

Евгения Канаева: Освен два олимпийски златни медала, тя е 17-кратна световна шампионка.

Алина Кабаева: 5-кратна абсолютна европейска шампионка и многократна световна шампионка.

Сестрите Дина и Арина Аверини: Многократни световни шампионки в многобоя, които доминираха в цикъла преди Олимпийските игри през 2020 г. Дина Аверина спечели 18 златни медала от световни първенства.

Яна Кудрявцева: 13-кратна световна шампионка, най-младата абсолютна световна шампионка в историята (спечели титлата на 15 години).

Ограниченията

С времето ограниченията спрямо руските атлети постепенно започнаха да се разхлабват, като международните федерации получиха право сами да определят обхвата на мерките и условията за участие на състезателите под тяхна егида.

Още преди Олимпийските игри в Париж бе дадена възможност за по-гъвкав режим, а в някои дисциплини вече се допускаха участия с възстановени национални символи.

За зимните Олимпийски игри в Милано/Кортина представителите на Русия и Беларус бяха допуснати да участват с държавните символи, а рускинята Варвара Ворончинкина триумфира в супергигантския слалом.

В още два спорта руските състезатели вече имат право да се състезават със знаме и химн – плуване и борба.