Георги Иванов за Русия: Никой не ме е питал! (ВИДЕО)

Има си правителство да решава, заяви президентът

Президентът на Българския футболен съюз Георги Иванов - Гонзо, нарече "фалшива" новината, че България подкрепя пълното завръщане на руските отбори в турнирите на УЕФА. 

На пресконференция днес, 24 септември, главата на родния футбол бе категоричен, че подобна тема не е била обсъждана с него, нито от централата са имали официална позиция. 

Въпросът за връщането на Русия във футбола е бил обсъждан на среща на Изпълнителния комитет на УЕФА в Албания на 11 септември. Информацията по казуса обаче има само в руски източници. 

Позицията на БФС

Иванов бе категоричен, че официална позиция по наболелия въпрос не съществува.

"Мен никой не ме е питал! Сега научавам, че има някакво решение в Тирана. Изобщо не съм коментирал такова нещо. Не сме имали представител в Тирана.", заяви Гонзо. 

"Има правителство, което има позиция, която е обявена спрямо Русия. След като се прекрати войната, има органи, които ще решат. Това е фейк новина", добави той.

Русия и футболът

Руските национални и клубни отбори бяха отстранени от всички официални турнири след нахлуването в Украйна през февруари 2022 г.

Предишният опит на УЕФА да върне юношеските тимове на страната през 2023 г. беше посрещнат със заплахи за масов бойкот.

