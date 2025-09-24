Георги Иванов за Русия: Никой не ме е питал! (ВИДЕО)

Президентът на Българския футболен съюз Георги Иванов - Гонзо, нарече "фалшива" новината, че България подкрепя пълното завръщане на руските отбори в турнирите на УЕФА.

На пресконференция днес, 24 септември, главата на родния футбол бе категоричен, че подобна тема не е била обсъждана с него, нито от централата са имали официална позиция.

Въпросът за връщането на Русия във футбола е бил обсъждан на среща на Изпълнителния комитет на УЕФА в Албания на 11 септември. Информацията по казуса обаче има само в руски източници.

Позицията на БФС

Иванов бе категоричен, че официална позиция по наболелия въпрос не съществува.

"Мен никой не ме е питал! Сега научавам, че има някакво решение в Тирана. Изобщо не съм коментирал такова нещо. Не сме имали представител в Тирана.", заяви Гонзо.

Снимка: Lap.bg

"Има правителство, което има позиция, която е обявена спрямо Русия. След като се прекрати войната, има органи, които ще решат. Това е фейк новина", добави той.

Русия и футболът

Руските национални и клубни отбори бяха отстранени от всички официални турнири след нахлуването в Украйна през февруари 2022 г.

Предишният опит на УЕФА да върне юношеските тимове на страната през 2023 г. беше посрещнат със заплахи за масов бойкот.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK