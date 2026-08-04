БГ Футбол Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Чупи-купи: Феновете на ЦСКА показаха как се прави! Инцидент преди мача с Карабах Снимка: Lap.bg

Феновете на ЦСКА показаха нагледно как трябва да действат дори най-крайните футболни привърженици.

Спазвайки старата максимата "Чупи-купи", те възстановиха счупен по време на шествие прозорец.

Случката е от преди седмица, когато "червените" играха с Карабах във втория квалификационен кръг на Лига Европа.

Прозорецът

От Сектор "Г" разказаха, че не са успели да установят лицето, което е счупило прозорец на жилище на ул. "Иван Асен" по време на шествието.

Това обаче не ги спряло да се реваншират за щетите.

Снимка: Lap.bg

"Армейци,



Миналия четвъртък по време на шествието ни от "Иван Асен" към Националния стадион преди реванша с Карабах при възникнал инцидент с неидентифицирано лице беше счупен прозореца на живуща в района възрастна жена.



Наши представители веднага се свързаха с потърпевшата и днес счупеното беше заменено с ново за наша сметка. Бихме искали да успокоим живущите в района, че ще вземем мерки за в бъдеще подобни инциденти да не се повтарят и да информираме лицата, които възнамеряват да злепоставят цялата армейска общност с подобни действия, че ще бъдем безкомпромисни", пишат феновете.

Без подкрепа срещу Макаби

ЦСКА продължава напред в квалификациите за европейските клубни турнири, след като отстрани Карабах с дузпи.

Следващият съперник на "червените" ще е Макаби Тел Авив. Лошата новина за привържениците е, че мачът на 6 август в грузинския град Батуми ще се играе пред празни трибуни.

Снимка: Lap.bg

За реванша в София на 13 август публика ще има.

Вчера, 3 август, "червените" научиха евентуалните си съперници при победа и загуба. Ако продължат към плейофа на Лига Европа, те ще играят срещу ОФИ Крит. При загуба, в плейофа на Лигата на конференциите ще се изправят срещу победителя от Лугано - НСИ Рунавик.