Чупи-купи: Феновете на ЦСКА показаха как се прави!

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Няма намерени резултати за "Реал"
Феновете на ЦСКА показаха нагледно как трябва да действат дори най-крайните футболни привърженици.
Спазвайки старата максимата "Чупи-купи", те възстановиха счупен по време на шествие прозорец.
Случката е от преди седмица, когато "червените" играха с Карабах във втория квалификационен кръг на Лига Европа.
От Сектор "Г" разказаха, че не са успели да установят лицето, което е счупило прозорец на жилище на ул. "Иван Асен" по време на шествието.
Това обаче не ги спряло да се реваншират за щетите.
"Армейци,
Миналия четвъртък по време на шествието ни от "Иван Асен" към Националния стадион преди реванша с Карабах при възникнал инцидент с неидентифицирано лице беше счупен прозореца на живуща в района възрастна жена.
Наши представители веднага се свързаха с потърпевшата и днес счупеното беше заменено с ново за наша сметка. Бихме искали да успокоим живущите в района, че ще вземем мерки за в бъдеще подобни инциденти да не се повтарят и да информираме лицата, които възнамеряват да злепоставят цялата армейска общност с подобни действия, че ще бъдем безкомпромисни", пишат феновете.
ЦСКА продължава напред в квалификациите за европейските клубни турнири, след като отстрани Карабах с дузпи.
Следващият съперник на "червените" ще е Макаби Тел Авив. Лошата новина за привържениците е, че мачът на 6 август в грузинския град Батуми ще се играе пред празни трибуни.
За реванша в София на 13 август публика ще има.
Вчера, 3 август, "червените" научиха евентуалните си съперници при победа и загуба. Ако продължат към плейофа на Лига Европа, те ще играят срещу ОФИ Крит. При загуба, в плейофа на Лигата на конференциите ще се изправят срещу победителя от Лугано - НСИ Рунавик.Изберете BTVsport.bg като любим източник в Google