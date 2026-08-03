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Публикувано в  

Иво Бързаков

УЕФА потвърди: Макаби - ЦСКА без публика!

Няма да има фенове и на двата отбора в Батуми

УЕФА потвърди: Макаби - ЦСКА без публика!
 Снимка: Lap.bg

Футболната среща между израелския гранд Макаби Тел Авив и българския ЦСКА, която ще се проведе на 6 август в грузинския град Батуми, ще се играе пред празни трибуни, потвърдиха от УЕФА, научи bTV.

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Припомняме, че след реванша между Макаби и молдовския Шериф Тираспол, фенове на израелския тим използваха пиротехника по време на домакинския мач. Това действие не остана незабелязано от европейската футболна централа, която моментално стартира дисциплинарно производство срещу „жълтите“.

В резултат на разследването, УЕФА издаде категорична заповед: незабавно прекратяване на продажбата на билети за предстоящия сблъсък с ЦСКА. От Макаби ще трябва да платят и глоба в размер на 40 000 евро.

Мачът от третия предварителен кръг на Лига Европа срещу ЦСКА е в четвъртък, 6 август, от 19:00 часа българско време.

Ето какво гласи решението на УЕФА за мача на Макаби срещу Шериф:

„Мач: Макаби Тел Авив – Шериф Тираспол (1:0), 30.07.2026 г., Лига Европа на УЕФА 2026/2027 г.

Обвинения срещу Макаби Тел Авив

Използване на пиротехника или други предмети, чл. 16, ал. 2, буква „в“ от Дисциплинарния правилник (DR)

Решение:

Апелативният орган (AB) реши:

Да наложи глоба на Макаби Тел Авив в размер на 40 000 евро и да задължи клуба да изиграе следващия си един (1) мач от клубните турнири на УЕФА като домакин при закрити врата поради използването на пиротехника“.

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Ето и коментарът от страна на ЦСКА:

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