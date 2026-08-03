Лига Европа Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация ЦСКА срещу ОФИ Крит по пътя към Лига Европа Непознат съперник за "червените", ако отстрани Макаби Снимка: Lap.bg

ЦСКА научи името на евентуалния си съперник за плейофите на Лига Европа по време на тегления днес в Нион жребий.

Ако "червените" отстранят съперника си от третия кръг Макаби Тел Авив, те ще играят срещу емблематичния ОФИ Крит в последната крачка преди основната част на втория по сила европейски клубен турнир.

Двата тима ще се срещнат за първи път!

Жребият

ЦСКА първо трябва да свърши работата си в третия кръг на Лига Европа и да отстрани Макаби след мачовете като гост на 6 август и домакинството седмица по-късно - на 13 август.

След това тимът може да разучава съперника си, който през 2025 г. празнува своя вековен юбилей.

ОФИ Крит завърши на седмо място в първенството на Гърция през миналия сезон, но също като "червените" спечели Купата на страната и това му позволи да играе в квалификациите за европейските клубни турнири.

ЦСКА до момента не е играл срещу този съперник. "Червените" имат мачове срещу Олимпиакос (победа и загуба през 1966 г.) и Панатинайкос (две победи и загуба през 1972 г. и победа и загуба през 1988 г.)

ОФИ е отстранявал Левски от турнира за Купата на носителите на купи през 1987 г.

Левски също научи евентуалният си съперник, ако не успее да преодолее Кайрат в третия квалификационен кръг на Шампионска лига. Тогава "сините" ще играят в плейофа на Лига Европа срещу победителя от ПАОК с Кирил Десподов в състава и Андерлехт.

Мачовете са на 20 и 27 август.

Снимка: Lap.bg

Ето и пълният жребий за плейофита на Лига Европа:

Трабзонспор - победителят от Ференцварош/Горник Забже

Победителят от Купс/Университатия - Загубилият от Арарат/Целие

Загубилият от Апоел/Цървена звезда - Виктория Пилзен

Синт Тройден - победителят от Линъклн Ред Импс/Омония

Победителят от Шамрок Роувърс/Егнатия - Лилестьом

Победителят от Ягелония/Рейджърс - Победителят от Ларне/Иберия Тбилиси

Загубилият от Мялби/Слован - Победителят от Пафос/Залцбург

Загубилият от Левски/Кайрат - Победителят от ПАОК/Андерлехт

Победителят от Лeх/Клаксвик - Победителят от Трун/Викингур

Победителят от Храдец/Бешикташ - Победителят от Динамо/Кауно

Победителят от Бефика/Хартс - Загубилият от Орхус/Сабах

ОФИ Крит - Победителят от ЦСКА/

Лига на конференциите

ЦСКА има още един шанс да продължи в Европа, дори при загуба от Макаби Тел Авив.

Тогава "червените" ще играят в плейофа на Лигата на конференциите.

"Червените" ще се срещу срещу победителя от двойката Лугано - НСИ Рунавик.

Тимът до момента не се е изправял срещу нито един от двата тима.

Мачовете от плейофите на Лига на конференциите са на 20 и 27 август.