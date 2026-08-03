ЦСКА срещу ОФИ Крит по пътя към Лига Европа

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Непознат съперник за "червените", ако отстрани Макаби
ЦСКА научи името на евентуалния си съперник за плейофите на Лига Европа по време на тегления днес в Нион жребий.
Ако "червените" отстранят съперника си от третия кръг Макаби Тел Авив, те ще играят срещу емблематичния ОФИ Крит в последната крачка преди основната част на втория по сила европейски клубен турнир.
Двата тима ще се срещнат за първи път!
ЦСКА първо трябва да свърши работата си в третия кръг на Лига Европа и да отстрани Макаби след мачовете като гост на 6 август и домакинството седмица по-късно - на 13 август.
След това тимът може да разучава съперника си, който през 2025 г. празнува своя вековен юбилей.
ОФИ Крит завърши на седмо място в първенството на Гърция през миналия сезон, но също като "червените" спечели Купата на страната и това му позволи да играе в квалификациите за европейските клубни турнири.
ЦСКА до момента не е играл срещу този съперник. "Червените" имат мачове срещу Олимпиакос (победа и загуба през 1966 г.) и Панатинайкос (две победи и загуба през 1972 г. и победа и загуба през 1988 г.)
ОФИ е отстранявал Левски от турнира за Купата на носителите на купи през 1987 г.
Левски също научи евентуалният си съперник, ако не успее да преодолее Кайрат в третия квалификационен кръг на Шампионска лига. Тогава "сините" ще играят в плейофа на Лига Европа срещу победителя от ПАОК с Кирил Десподов в състава и Андерлехт.
Мачовете са на 20 и 27 август.
Ето и пълният жребий за плейофита на Лига Европа:
Трабзонспор - победителят от Ференцварош/Горник Забже
Победителят от Купс/Университатия - Загубилият от Арарат/Целие
Загубилият от Апоел/Цървена звезда - Виктория Пилзен
Синт Тройден - победителят от Линъклн Ред Импс/Омония
Победителят от Шамрок Роувърс/Егнатия - Лилестьом
Победителят от Ягелония/Рейджърс - Победителят от Ларне/Иберия Тбилиси
Загубилият от Мялби/Слован - Победителят от Пафос/Залцбург
Загубилият от Левски/Кайрат - Победителят от ПАОК/Андерлехт
Победителят от Лeх/Клаксвик - Победителят от Трун/Викингур
Победителят от Храдец/Бешикташ - Победителят от Динамо/Кауно
Победителят от Бефика/Хартс - Загубилият от Орхус/Сабах
ОФИ Крит - Победителят от ЦСКА/
ЦСКА има още един шанс да продължи в Европа, дори при загуба от Макаби Тел Авив.
Тогава "червените" ще играят в плейофа на Лигата на конференциите.
"Червените" ще се срещу срещу победителя от двойката Лугано - НСИ Рунавик.
Тимът до момента не се е изправял срещу нито един от двата тима.
Мачовете от плейофите на Лига на конференциите са на 20 и 27 август.Изберете BTVsport.bg като любим източник в Google