БГ Футбол Публикувано в Петър Бакърджиев Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация ЦСКА: Отказаните визи на Ебонг и Лапоухов са политическо решение! Двамата имат беларуско гражданство

Представителният тим на ЦСКА замина за Северна Ирландия, където утре, 16 юли ще играе реванш от първия квалификационен кръг на Лига Европа срещу Дери Сити.

В първия мач "червените" спечелиха с 3:2.

Спортният директор Бойко Величков коментира случая с отказаните визи на Фьодор Лапоухов и Макс Ебонг.

"Заминаваме с нужната сериозност, за да довършим работата си. Надявам се и с нуждата концентрация въпреки проблемите, които имаме. Обяснението за визите е чисто политически. Свършихме всичко, подавайки всички необходими документи.

УЕФА има отдел, който се занимава с такива казуси. Бяха сезирани своевременно. Това е проблем за нас в този момент. Ясно е, че причината е, че те принадлежат към определена националност. Иска ми се да сме готови и да го приемем като една трудност, с която трябва задължително да се справим. Най-важното е да продължим", коментира Величков.

Още вчера от клуба съобщиха, че са информирали всички компетентни български институции, както и УЕФА, за възникналата ситуация. От ЦСКА подчертаха, че са изпълнили всички административни изисквания, но забавянето не зависи от тях. Двамата футболисти имат беларуско гражданство, което е довело до неприятната ситуация.

Заедно с ЦСКА пътуват ветераните Радослав Здравков, Марио Вълков и Красимир Горанов.