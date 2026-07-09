БГ Футбол Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация НА ЖИВО: ЦСКА - Дери Сити (2:1) Следете с нас на живо

41' - ГОООООООООООЛ! Бруно Жордао изстреля истински снаряд към вратата на Дери Сити от около 30 метра!

Снимка: Lap.bg

31' - ГOOOOOOOOOЛ! Лиам Бойс се разписва във вратата на ЦСКА, след като бе оставен непокрит при изпълнение на свободен удар, а изстрелът му след рикошет се превърна в неспасяем.

Снимка: Lap.bg

19' - ГОООООООООЛ! ЦСКА открива резултата. След корнер Йоанис Питас остана непокрит и овладя на гърди, а завършващият му удар не остави шансове на врататя на гостите.

18' - Удар на Йоанис Питас с глава, който попадна в ръцете на Брайън Меър. Секунди по-късно изстрел на Петко Панайотов мина на сантиметри от вратата.

12' - Ударът на Петко Панайотов от свободния удар мина опасно близо, но над горната греда.

10' - Нарушение в полза на ЦСКА в близост до наказателното поле на Дери Сити.

1' - Начало на мача.

Стартови състави:

ЦСКА: 21. Фьодор Лапоухов - 2. Пастор, 14. Теодор Иванов, 32. Факундо Родригес, 17. Анхело Мартино - 6. Бруно Жордао (К), 8. Стефано Сенси, 94. Исак Соле, 30. Петко Панайотов - 9. Леандро Годой, 28. Йоанис Питас

ДЕРИ СИТИ: 1. Брайън Меър - 22. Конър Бар, 25. Кристи Грогън, 3. Патрик МакКлийн, 6. Робърт Слевин - 2. Бари Котър, 23. Камерън Дъмиган, 28. Джеймс Олаинка, 7. Майкъл Дъфи (К) - 27. Лиъм Бойс, 14. Елис Чапман