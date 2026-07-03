БГ Футбол Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация ЦСКА представи състава с класика срещу Марек Най-новото попълнение записа първи минути Снимка: Lap.bg

ЦСКА представи състава си за новия сезон с 3:0 над втородивизионния Марек Дупница в приятелска среща. Неофициален дебют за "армейците", които се готвят за участие в Лига Европа, направи най-новото им попълнение - бенинският национал Тамиму Уору.

Друг от привлечените това лято - Стефано Сенси, откри резултата още в 5', след като овладя топката с гръб към вратата. Полузащитникът влезе в наказателното поле, а с обръщането си финтира бранител и с фалцов изстрел с десния крак прати топката в далечния ъгъл, без шанс за вратаря.

Мачът продължи в неособено високо темпо, като до края на първата част играчите на ЦСКА доминираха, но имаха едно добро положение за удвояване на резултата. Новото попълнение Жоел Цварц комбинира с Йоанис Питас, но до гол не се стигна.

Снимка: Lap.bg

Веднага след началото на втората част Питас изненадващо направи по-трудното и не успя да вкара след комбинация на Исак Соле и Цварц. Доскорошният нападател на Локомотив Пловдив първи можеше да стреля, но не улучи, а при получилия се рикошет Питас овладя, но от наказателното поле стреля високо.

В 55' Петко Панайотов вкара второ попадение за "армейците", като Соле взе топката от ляво, тръгна доста бавно, което не беше използвано от защитата на Марек и подаде на младия халф. Панайотов стреля от границата на наказателното поле, а вратарят Костадинов не реагира.

Снимка: Lap.bg

"Червена" класика

Четири минути по-късно Питас все пак се разписа и оформи крайното 3:0. Отново Панайотов беше в основата на гола, след като проби и центрира за кипъреца, чийто първи удар не намери целта. При добавката обаче вратарят на отбора от Втора лига нямаше какво да направи.

До края на мача резултатът можеше да бъде покачен на няколко пъти, но Кевин Додай, отново Питас и Леандро Годой пропуснаха.

Снимка: Lap.bg

Съставите

ЦСКА: 21. Фьодор Лапоухов, 2. Дейвид Пастор, 14. Теодор Иванов, 32. Факундо Родригес, 17. Анхело Мартино, 6. Бруно Жордао (к), 30. Петко Панайотов, 8. Стефано Сенси, 94. Исак Соле, 28. Йоанис Питас, 10. Жоел Цварц

Резерви: 25. Димитър Евтимов, 19. Андрей Йорданов, 3. Тамиму Уору, 4. Адриан Лапеня, 5. Лумбард Делова, 7. Макс Ебонг, 80. Георги Чорбаджийски, 34. Васил Каймаканов, 11. Мохамед Брахими, 9. Леандро Годой, 22. Кевин Додай

МАРЕК: 12. Костадинов, 23. Виячки, 33. Дюлгеров, 55. Сандев, 44. Каймакански, 16. Мечев, 27. Тодоров, 13. Любомиров, 10. Ганчев, 19. Горанов, 9. Кирев