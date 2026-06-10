БГ Футбол Публикувано в Калоян Кюркчиев Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Потвърдено: Любослав Пенев вече е треньор на Локомотив София! Любо иска да работи, похвали се собственикът на "железничарите" Снимка: Lap.bg

Страхотни новини от Локомотив София!

Любослав Пенев е подписал договора си и е новият треньор на столичните "железничари".

Новината потвърди за bTV собственикът на клуба Веселин Стоянов, а назначението на легендарния футболист идва след тежък период, в който той се бореше с тежко онкологично заболяване.

Ел Голеадор дори бе в тежко състояние, но с подкрепата на близки и фенове, успя да се стабилизира и отново да се завърне към футболните си задължения!

Договорът

Пенев ще води Локомотив София от новия сезон.

Той е подписал договор за 1+1 година, разкри за bTV Стоянов.

"Любо е жизнен, иска да работи и няма търпение", бе коментарът на собственикът.

Снимка: Lap.bg

Очаква се Пенев да бъде представен официално на треньорския пост в близките дни.

Тежкото лечение

През декември миналата година се разбра, че Ел Голеадор се бори с онкологично заболяване, а състоянието му беше тежко. Бившият национал замина за Германия, за да проведе интензивно лечение.

Той се завърна в България в началото 2026 г. и продължи лечението си у нас. През март Пенев даде интервю за испанска медия, в което заяви, че се чувства добре, а подкрепа за лечението му се осигурява от България.

Снимка: Lap.bg

За Пенев, племенник на непрежалимия Димитър Пенев, това е втора битка с раково заболяване след 1994-а, когато проблем в тестисите му го спряха за световното първенство в САЩ. Там „лъвовете“ постигнаха най-големия си успех – 4-о място, а класирането стана факт с огромната заслуга и на тогавашния нападател на Валенсия.

Футболни постижения

Любослав Пенев е един от емблематичните футболисти от близкото минало. Той започва кариерата си в ЦСКА през 1984 г., като с "червените" става два пъти шампион на България (1987 и 1989) и четири пъти носител на Купата (1985, 1987, 1988 и 1989).

През 1989 г. той преминава в испанския Валенсия, където изиграва 167 мача и вкарва 67 гола.

През 1995 г. преминава в Атлетико Мадрид и в единствения си сезон при "дюшекчиите" става шампион на Испания и носител на Купата на краля. Следват два сезона в Компостела и един в Селта, за да се завърне у нас отново в ЦСКА през 2001 г.

През 2002 г., на 36 години, той официално слага край на кариерата си след 4 мача в Локомотив Пловдив.

Безспорен е приносът му за националният отбор на България, като за 11 години - от 1987 до 1998, играе в 62 мача, в които вкарва 14 гола. Въпреки че пропуска Модиала през 1994, той играе на Евро 96 и на световното във Франция през 1998 г.

Като треньор

На пейката първо застава като помощник на селекционера Пламен Марков в националния отбор. Четири пъти е бил начело на любимия ЦСКА, като с "червените" печели Купата на България след победа над Арда във финала през 2021 г.

Извежда Литекс до шампионската титла през 2011 г.

Пенев е бил начело още на Ботев Пловдив, вторият отбор на Валенсия, Царско село, Хебър Пазарджик, а за последно - на Локомотив Пловдив през 2024 г.