БГ Футбол Публикувано в Калоян Кюркчиев Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Любо Пенев срещу Левски (ГРАФИКА) Ел Голеадор има 7 победи, 3 равенства и 8 загуби срещу "сините"

Любослав Пенев с домакински дебют начело на Локомотив София при тежък сблъсък срещу Левски.

Тази вечер „железничарите“ излизат в специален двубой - първи домакински мач за Ел Голеадор начело на Локомотив София.

59-годишният специалист ще търси първата победа на тима през настоящия сезон в сблъсък срещу един от най-трудните съперници - шампионът Левски.

Пенев влиза в двубоя с впечатляваща история срещу „сините“. Това ще бъде неговият 19-и мач като треньор срещу "сините", като до момента балансът му е 7 победи, 3 равенства и 8 загуби.

Той вече е успявал да победи столичния гранд с шест различни отбора, а днес ще се опита да добави още един успех към тази статистика.

Началото на мача на стадиона в "Надежда" е в 21:15 ч.

Домакините съобщиха, че билети за гостуващия сектор вече се продават и онлайн. Билетите за феновете на Левски могат да бъдат закупени тук: https://www.kupibileti.bg/bg/about-event/2670.