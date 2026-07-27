БГ Футбол Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Георги Иванов-Гонзо обясни защо Лудогорец не плати таксата за български играчи Президентът на Българския футболен съюз разкри и какви промени предстоят у нас Снимка: Lap.bg

Президентът на Българския футболен съюз Георги Иванов - Гонзо, даде обширно обяснение за освобождаването на Лудогорец от компенсационната такса за неучастие на задължителните четирима български футболисти за сезон 2025/2026.

Пред сайта на централата той коментира темата, която разбуни духовете в последните дни.

Лудогорец бе освободен от задължението заради участието си в основната фаза на Лига Европа през миналия сезон, като по този начин към клуба не бяха преведени средства от солидарните плащания на УЕФА. Така от БФС считат, че разградчани са изпълнили финансовото си задължение, осигурявайки средства за другите тимове, и няма нужда да плащат 199 467 евро.

Отговорът на Иванов

"Разбирам защо темата предизвиква въпроси. Когато бъде представена единствено с твърдението, че Лудогорец е освободен от такса, действително може да остане впечатлението за специално отношение. Именно поради тази причина е важно да бъде обяснен целият финансов механизъм. Солидарните плащания на УЕФА са предназначени за професионалните клубове, които не участват в основната фаза на европейските клубни турнири. Размерът на средствата за всяка държава зависи както от нейния коефициент, така и от представянето на отборите в Европа. За България общата сума за разпределение е приблизително 3,5 милиона евро. Когато средствата бяха разпределени, те бяха предназначени за всички имащи право клубове.

След като Лудогорец достигна основната фаза на Лига Европа, клубът вече не отговаряше на условията за получаване на солидарно плащане. Това означава, че Лудогорец не е получил сумата от приблизително 200 000 евро, която останалите клубове получават по линия на солидарността. В същото време компенсационната сума за неизпълнение на правилото за четиримата български футболисти беше практически в същия размер. Заради постигнатото от Лудогорец в Лига Европа клубовете си разпределиха още близо 1,1 млн. евро. В това разпределение Лудогорец не участва.

Снимка: Lap.bg

Изпълнителният комитет прие, че клубът фактически вече е изпълнил финансовото си задължение. Ако изисквахме и допълнително плащане на компенсационната сума, той щеше да бъде поставен в положение да понесе два пъти един и същ финансов ефект – веднъж чрез неполучаването на солидарните средства и втори път чрез отделно плащане. Тук не говорим за опрощаване на задължение, говорим за прихващане на два финансови механизма с практически еднакъв размер и с една и съща цел – средствата да останат в системата и да бъдат насочени към останалите клубове и към развитието на българския футбол.

Оттук нататък същият принцип ще се прилага към всеки български клуб, който достигне основната фаза на турнирите на УЕФА. Ако друг клуб постигне същия европейски успех, загуби правото си на солидарно плащане и остави своя дял за разпределение между останалите, той също няма да дължи отделно компенсационната сума. Решението е взето на редовно заседание на Изпълнителния комитет на БФС и представлява общ принцип, а не индивидуално договаряне с определен клуб.", категоричен е Иванов.

Стратегията

Той разкри и в какво се състои новата четиригодишна стратегия за развитие на родния футбол. В нея приоритет е развитието на Академията на БФС.

"Основният фокус е върху няколко ключови направления – развитието на детско-юношеския футбол, повишаването на квалификацията на треньорите, подобряването на съдийството, модернизирането на футболната инфраструктура и по-ефективното управление на футболните процеси. Успоредно с това работим за по-тясно сътрудничество с клубовете, аматьорския футбол и местните общности. Новата четиригодишна стратегия е ясен ангажимент за развитието на българския футбол в дългосрочен план. Тя не е документ, който ще остане само на хартия, а конкретен план с приоритети, цели и измерими резултати.", каза Иванов и добави:

Снимка: Lap.bg

"Вярвам, че когато повишаваме качеството на хората, които работят във футбола, това неизбежно се отразява и върху качеството на играта, развитието на талантите и резултатите на българския футбол като цяло. Затова Академия БФС ще бъде един от ключовите елементи в изпълнението на стратегията, защото инвестицията в хората е най-важната инвестиция за бъдещето на българския футбол. Целта ѝ е да се превърне в модерен център за обучение, развитие и обмен на добри практики. Амбицията ни е обучението да бъде съобразено с най-добрите европейски практики и да предлага както теоретична подготовка, така и практически умения. Наред с това Академия БФС ще работи за изграждането на единна методология в подготовката на младите футболисти, така че клубовете и школите в цялата страна да разполагат с ясни стандарти и съвременни инструменти за развитие."

Промените

Иванов загатна са още промени в родната централа, след като преди дни бе сменен председателят на съдийската комисия. На поста застана италианецът Матео Трефолони.

"Съдийството е още една важна тема, на която отделяме изключително сериозно внимание от първия ден, в който аз съм президент на Българския футболен съюз. През изминалия сезон видяхме много млади съдии, голяма част от които се справиха добре. Смея да твърдя, че това беше важен етап за българския футбол, защото се видя, че има смяна на поколенията. Именно на новото поколение рефери бяха поверени дербита и възлови мачове. Първо, искам да благодаря на Станислав Тодоров за работата, която свърши. Такива промени обаче не са нещо ново и не трябва да се приемат като изненадващи. Правим още една стъпка с цел да подобрим българското съдийство. Г-н Матео Трефолони е доказано име със сериозен имидж не само в Италия, но и в международен план. Вярвам, че с работата си ще внесе още подобрения. Повече по тази тема обаче ще има, когато го обявим и представим официално пред медиите.", коментира Иванов.

Снимка: Lap.bg

"Най-важното е да има ясна посока и постоянство. Именно това стои в основата на всичко, което правим – да изградим устойчив модел за развитие на българския футбол, който да носи резултати в дългосрочен план. Разбираме, че футболната общественост очаква резултати възможно най-бързо. Повишаването на нивото на клубовете и по-силни национални отбори – това е процес, който изисква време, постоянство и последователност. Никоя държава не е постигнала устойчив успех с еднократни решения. Нашата задача не е да управляваме следващия сезон. Нашата задача е да изградим българския футбол за следващите десет години.", завърши той.