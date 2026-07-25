БГ Футбол Публикувано в btvsport.bg Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация БФС под обстрел! „Това не е правило, а услуга“ Решението за Лудогорец разпали скандал Снимка: Lap.bg

Решението на Изпълнителния комитет на БФС да освободи Лудогорец от компенсаторната такса по т.нар. Правило 4 предизвика сериозно недоволство във футболните среди.

След като стана ясно, че шампионите няма да платят близо 200 000 евро за неизпълнение на изискването за местно тренирани футболисти, последваха остри реакции.

Сред най-критичните бяха благодетелят на Ботев Пловдив Илиян Филипов и бившият шеф в Левски и юрист Павел Колев. И двамата поставиха под съмнение както правните основания за решението, така и начина, по който то е взето.

Според тях действащата наредба не предвижда освобождаване от таксата за шампиона, за участник в европейските клубни турнири или за отбор с принос към коефициента на УЕФА. По думите им подобно изключение е въведено едва след края на сезона, когато задълженията на клубовете вече са били определени.

Филипов заяви, че промяната на финансовите последици със задна дата подкопава правната сигурност и равнопоставеността между участниците. „Ако правилата могат да се променят след края на сезона за един клуб, тогава това не са правила, а привилегии“, коментира той.

Още по-остра бе позицията на Павел Колев, който определи случилото се като „управление чрез привилегии, а не чрез правила“. Според него критерият за освобождаването на Лудогорец е бил създаден впоследствие, за да оправдае вече взето решение, а не е съществувал при старта на сезона.

Колев обърна внимание и на административните противоречия в документите на БФС, като иронично отбеляза, че Изпълкомът сякаш е „заседавал месец напред във времето“ заради различните дати в официалните писма. По думите му подобни разминавания поставят под съмнение доверието в управлението на футбола.

Той е категоричен още, че освобождаването на Лудогорец ощетява останалите клубове финансово, тъй като намалява средствата, които те трябва да получат от солидарния фонд. Той смята, че има сериозни основания както самата компенсаторна такса, така и решението за нейното опрощаване да бъдат оспорени по съдебен ред.

„Правило, което може да бъде отменено за един клуб след края на сезона, не е правило. То е услуга“, завършва позицията си Колев.