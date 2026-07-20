БГ Футбол Публикувано в Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Христо Янев: Няма да е проблем, ако бъда сменен Това не е поведение на отбор, който се бори за първото място, отчете треньорът на ЦСКА

Треньорът на ЦСКА Христо Янев обяви, че няма проблем да бъде сменен и да дойде човек, който се справя по-добре. Той стана обект на скандирания "Оставка" след бледото 0:0 със Славия в първия кръг на първенството.

„Не играхме добре на първо място, първото полувреме направо го проспахме. Искахме да имаме предимство по фланговете, но не се получи, защото не функционираха добре. Малкото ни положения не успяхме да ги завършим така, че да вкараме гол и да имаме предимство в мача“.

„Като цяло играта на отбора не е добре и това е видно. Трябва нещо коренно да се промени, за да се случат нещата по коренно различен начин“.

„Имаме достатъчно на брой футболисти, всички те са футболисти на ЦСКА, всички те трябва да защитават онова, което ние искаме да виждаме от клуба и отбора. Днес нищо не функционираше както трябва. Това не е поведение на отбор, който се бори за първото място“.

Попитан дали тимът изпитва проблеми срещу отбори, които играят по-прибрано, той отговори: „Това е нещо, което ще се случва в 80-90% от мачовете в българското първенство при цялото ми уважение към другите отбори. И ние трябва да намираме през тези сгъстени защити с игра един на един, с точни подавания, с игра на полупространства.

Днес не се получи, прекалено много центрирахме топката, като нямахме подкрепа в атака към Жоел Цварц. Когато той беше сам, ние не му дадохме никаква подкрепа от втора позиция. Нямаше кой да нахлува в тези пространства. След това с появата на останалите бяхме еднотипни и еднообразни в изграждането на атаките“.

Част от публиката скандира след края на мача „Оставка“ по негов адрес. Той обясни: „Те са основен барометър на това, което се случва. Тяхното недоволство е обосновано. Аз съм човек, който знае да носи на отговорност, когато не играем добре. Няма да бъде проблем, ако аз бъда сменен и да дойде човек, който да се справи по-добре. Ние сме тук, за да даваме най-доброто от себе си докато сме на работа“.

Янев не приема, че Карабах е слаб отбор и призова за промяна на критериите. „Не знам защо се оставя такова впечатление, Карабах е много сериозен отбор, имах възможност да му гледам три мача. Това е отбор от нивото на Шампионска лига, трябва малко да свалим критериите. Днес имахме трудности в мач, в който играем пред домакинска публика. Срещаме коренно различен противник в Азербайджан, без значение дали аз ще съм начело или друг“.

„Клубът има ясен план и иска да бъде шампион. Иска да бъде доминиращ фактор в първенството и да остави диря в Европа. Никога не съм поставял себе си на първо място. Винаги съм поставял отбора на първо място", заяви Христо Янев.