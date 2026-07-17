Лига Европа Публикувано в btvsport.bg Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Предупреждение за ЦСКА: Карабах гази с общ резултат 6:0 Първият мач е на 23 юли в Азербайджан Снимка: БГНЕС

Нов сериозен тест очаква ЦСКА в Лига Европа. След като елиминира ирландския Дери Сити с общ резултат 5:3, „армейците“ ще премерят сили с азербайджанския шампион Карабах във втория квалификационен кръг на турнира.

Тимът от Азербайджан демонстрира впечатляваща форма и не остави никакви шансове на исландския Вестри. След категоричното 3:0 в първия двубой, Карабах повтори резултата и в реванша, подпечатвайки класирането си с общ успех от 6:0.

В герой на срещата се превърна Закария Саво, който записа гол и две асистенции, а Муадиб и Педро Бикальо също се разписаха.

Първият сблъсък между ЦСКА и Карабах е насрочен за 23 юли в Азербайджан, докато реваншът ще се играе седмица по-късно в София.

След успеха над Дери Сити снощи треньорът на ЦСКА Христо Янев подчерта, че класирането е постигнато срещу далеч по-силен съперник, отколкото мнозина са очаквали.

„Не съм очаквал лесна победа срещу Дери Сити. Те ни оказаха сериозен натиск и показаха много по-високо ниво в сравнение с това, което бяхме анализирали предварително. Разполагат с нови футболисти, силни са физически и ни затрудниха сериозно“, коментира Янев след победата с 2:1 в реванша.

Наставникът допълни, че ирландците са били в разгара на своя шампионат и са разполагали с отлично подготвен състав, което прави успеха на ЦСКА още по-ценен.