БГ Футбол Публикувано в btvsport.bg Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Христо Янев вярва в ЦСКА: Реваншът е в наши ръце Имахме план и той проработи, доволен е треньорът на "червените" Снимка: cska.bg

Треньорът на ЦСКА Христо Янев остана доволен от представянето на своя тим след нулевото равенство срещу Карабах в първия двубой от втория квалификационен кръг на Лига Европа. Наставникът подчерта, че футболистите са изпълнили отлично предварително изготвения план и са показали лицето, което иска да вижда.

"Доволен съм от играта. Не се притеснихме, излязохме високо в половината на съперника, с нужната агресия, не позволихме на противника да разгърне играта си. Подходихме по този начин, защото искахме да изненадаме Карабах. Имахме план за мача и той проработи. Подхождаме към всеки съперник отделно.

Резултатът е добър за нас и ни дава предпоставки и трябва да направим всичко по силите си да отстраним съперника. Надявам се нашата публика да напълни стадиона на реванша и да подкрепи отбора.

Духът на отбора беше коренно различен и видяхме коренно различно поведение на футболистите. Затворихме силните страни на противника, имахме и ситуации да отбележим гол, но не трябва да бъдем максималисти във всяко нещо.

Тръгваме си по-уверени от Баку, но имаме още много работа да свършим", коментира Христо Янев.

"Мисля, че изиграхме много добър двубой. Мачът не беше лек, но ние играхме като отбор. Трябва да се възстановим бързо, защото ни чака и мач в първенството с Ботев Пловдив. Трябва да бъдем уверени в себе си, ние сме добър отбор с добри играчи. Заслужихме равенството. Сега трябва да се подготвим най-добре за следващия мач. На реванша трябва да сме много внимателни и готови за битка. Харесва ми в България. Нивото на професионализъм в ЦСКА е високо. Осигурено ни е всичко, от което се нуждаем. От нас се иска само да играем футбол", коментира след мача в Баку едно от новите попълнения на ЦСКА Стефано Сенси.