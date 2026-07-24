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Христо Янев вярва в ЦСКА: Реваншът е в наши ръце

Имахме план и той проработи, доволен е треньорът на "червените"

Христо Янев вярва в ЦСКА: Реваншът е в наши ръце
 Снимка: cska.bg

Треньорът на ЦСКА Христо Янев остана доволен от представянето на своя тим след нулевото равенство срещу Карабах в първия двубой от втория квалификационен кръг на Лига Европа. Наставникът подчерта, че футболистите са изпълнили отлично предварително изготвения план и са показали лицето, което иска да вижда.

"Доволен съм от играта. Не се притеснихме, излязохме високо в половината на съперника, с нужната агресия, не позволихме на противника да разгърне играта си. Подходихме по този начин, защото искахме да изненадаме Карабах. Имахме план за мача и той проработи. Подхождаме към всеки съперник отделно.

Минута по минута: Карабах - ЦСКА 0:0

Резултатът е добър за нас и ни дава предпоставки и трябва да направим всичко по силите си да отстраним съперника. Надявам се нашата публика да напълни стадиона на реванша и да подкрепи отбора.

Духът на отбора беше коренно различен и видяхме коренно различно поведение на футболистите. Затворихме силните страни на противника, имахме и ситуации да отбележим гол, но не трябва да бъдем максималисти във всяко нещо.

Тръгваме си по-уверени от Баку, но имаме още много работа да свършим", коментира Христо Янев.

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"Мисля, че изиграхме много добър двубой. Мачът не беше лек, но ние играхме като отбор. Трябва да се възстановим бързо, защото ни чака и мач в първенството с Ботев Пловдив. Трябва да бъдем уверени в себе си, ние сме добър отбор с добри играчи. Заслужихме равенството. Сега трябва да се подготвим най-добре за следващия мач. На реванша трябва да сме много внимателни и готови за битка. Харесва ми в България. Нивото на професионализъм в ЦСКА е високо. Осигурено ни е всичко, от което се нуждаем. От нас се иска само да играем футбол", коментира след мача в Баку едно от новите попълнения на ЦСКА Стефано Сенси.

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