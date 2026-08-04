Христо Стоичков с незабравим жест на сватбата на дъщерята на Тодор Батков

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K.Lina каза най-важното "Да"
Един от най-обичаните български футболисти се оказа сред най-специалните гости на една от най-коментираните сватби това лято.
Младата певица K.Lina - дъщеря на адвоката и бивш собственик на Левски Тодор Батков, вече е семейна жена. Талантливата изпълнителка каза заветното „Да“ на дългогодишния си любим - режисьора Румен Русев, на изискана церемония в тесен кръг.
Булката впечатли с две различни визии - стилна къса рокля за гражданския и църковния брак, а по-късно се появи с елегантен дълъг тоалет за празничната вечер.
Истинската изненада обаче дойде сред гостите. Легендата на българския футбол Христо Стоичков не просто уважи младоженците с присъствието си, а се превърна в един от най-емоционалните акценти на вечерта.
Преди музикалната програма Камата взе думата и отправи сърдечно послание към младото семейство. Той им пожела да бъдат опора един за друг не само в щастливите дни, но и когато животът ги изправя пред изпитания. Стоичков благодари и на Тодор Батков за поканата да стане част от този специален празник.
Малко след това атмосферата стана още по-празнична. Братя Аргирови - Благовест и Светослав, които поддържат близки отношения с булката и неведнъж са били на една сцена с нея, поднесоха специален подарък - изпълнение на емблематичната песен „Българи сме още“.
Снимки: Instagram
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