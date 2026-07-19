БГ Футбол Публикувано в Елица Кънчева Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Красимир Балъков пред bTV: Не може още 30 години да живеем само с 1994-а! (ВИДЕО) Легендата от златното поколение с остри думи за бъдещето на българския футбол

Легендата на българския футбол Красимир Балъков говори пред bTV за причините успехът от САЩ'94 да не се повтори, за пропуснатата дузпа срещу Мексико и за това какво липсва на родния футбол.

Според Балъков, магьосникът в центъра на терена за Етър Велико Търново, Спортинг Лисабон, Щутгарт и България, най-големият проблем е, че у нас все още разчита на спомена от златното поколение. „Вярно е, че това е най-големият успех на българския футбол. Но все ми се иска българският футбол да промени лицето си по най-бързия начин. Иначе си я караме така още 30 години“, заяви той.

Бившият национал е убеден, че талантът не липсва, но системата не помага той да бъде развит. „Липсват ни финанси, инфраструктура, детско-юношески школи и компетентни кадри.“

„Първенството създава футболистите“

Балъков посочи, че без силна конкуренция няма как да се появят нови звезди. „Не може един човек или един клуб да промени първенството. Конкуренцията създава футболистите.“

Снимка: Lap.bg

Той даде пример с разликата между България и развитите футболни държави: „В един нормален клуб има 40-50 души от школата до професионалния отбор. Ние работим с най-много 10.“

Един от най-паметните моменти за Балъков от САЩ ’94 е победата над Германия. „Когато съдията даде края на мача срещу Германия... това беше уникално щастие.“

Но той помни и тежкия момент - пропуснатата дузпа срещу Мексико. „Стоиш и чакаш колегите ти да изпълнят всички дузпи, за да разбереш, че твоята грешка не е била фатална.“

Днес обаче гледа на ситуацията по различен начин: „На световни първенства изпускат само най-големите футболисти.“

Балъков избра Меси пред Ямал

Легендата коментира и големия финал между Аржентина и Испания тази вечер, като обърна внимание на любопитната връзка между Лионел Меси и Ламин Ямал.

Снимка: Reuters

„Меси е бил като кръстник на Ямал в големия футбол. Сега двамата се срещат на финал. Меси няма да има повече шанс да спечели световна титла. Ямал има футболния живот пред себе си“, смята Красимир Балъков.

„След това световно вече съм аржентинец“

В края на разговора Балъков беше попитан дали още е българин след емоциите от последното световно.

Отговорът му дойде с усмивка: „След това световно първенство и след поредните мачове, които Аржентина успява да обърне, мисля, че вече съм аржентинец.“