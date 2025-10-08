Пред bTV: И вратарят на Италия призна за дузпата от САЩ'94 (ВИДЕО)

Беше ли ощетена България в полуфинала срещу Италия на Мондиала през 1994 г.? Джанлука Палиука – вратарят, който пази за "Скуадра адзура" в този мач, направи интересно признание пред bTV 31 години по-късно.

"Не помня много добре, но мисля, че можеше да се отсъди дузпа за България през второто полувреме. Можеше, но за наше щастие съдията не я свири. Сега, с VAR, вероятно щеше да бъде отсъдена дузпа за българския отбор. Но тогава нямаше VAR и това ни спаси. Имахме късмет!", коментира Палиука, който е гост на събитие, посветено на бъдещето на футбола.

Наскоро Алесандро Костакурта също призна, че България е трябвало да получи още една дузпа.

Снимка: gettyimages

"Пазя много хубави спомени от мача през 1994 г. Спечелихме, така че няма как да не го помня с хубаво чувство. В този двубой Италия игра много по-добре, отколкото във всички останали срещи на световното първенство. Отлично първо полувреме за нас, а през втората част България доста ни затрудни. Имахте страхотен отбор тогава, но крайният успех бе за нас. Е, на финала, за съжаление, загубихме с дузпи от Бразилия"

Снимка: gettyimages

"О, да, разбира се, че можех да спася дузпата на Стоичков! Но тръгнах малко по-рано, той ме видя и прати топката в обратния ъгъл. Точно вчера се шегуваше с мен на тази тема. Каза ми, че прекалено много съм избързал", върна се отново Палиука към полуфинала, спечелен с 2:1 от италианците.

Снимка: gettyimages

"На клубно ниво със Стоичков сме се срещали два пъти. През 1992 г. играхме финал за Купата на европейските шампиони, той с Барселона, а аз със Сампдория. След това сме били съперници и в Серия "А", когато той играеше за Парма, а аз пазех в Интер. Бяхме съперници на терена, но останахме приятели в живота. И сега е много хубаво да го видя отново след толкова много години"

"Като противник той си беше малко лош. Но истината е, че и аз бях същият. Нормално е. На терена всеки се бори за своя отбор и използва всички възможни средства. Той много лесно се ядосваше. Също като мен. И двамата сме много силни характери"

Снимка: gettyimages

Преди дни България и Италия отново премериха сили, но не на футболния терен, а на волейболната сцена.

"Гледах финала на световното първенство по волейбол. Победихме, но не беше лесно. България има наистина много добър отбор с отлични играчи", каза вратарят.

Снимка: FIVB

Палиука си пожела нова среща Италия - България на футболния Мондиал догодина.

"България не започна добре световните квалификации, но истината е, че и Италия има проблеми. Не сме играли на последните два Мондиала, а сега рискуваме да пропуснем трето световно първенство. Надявам се да стигнем до плейофите. Тъжно е да се гледа световно първенство, в което не участват Италия и България.", каза легендарният страж.

