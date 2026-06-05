БГ Футбол Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация "Лъвовете" изпуснаха Молдова и сядат да гледат световното Футболните национали направиха 2:2 в контрола Снимка: БТА

Футболните национали изпуснаха Молдова в приятелски мач, игран на ст. Зимбру в Кишинев. "Лъвовете" повеждаха на два пъти, но домакините избегнаха поражението за крайното 2:2.

За България точни бяха Георги Русев в 23' и Марин Петков в 76', а за молдовците реализираха Виктор Богачюк в 60' и Владислав Бабогло в 85'.

Така съперникът ни остава без победа вече повече от година и половина. Последната е с 1:0 като гост на Андора в Лигата на нациите на 16 ноември 2024 г.

Следващият официален мач на България е на 26 септември, когато селекцията на Александър Димитров приема Люксембург в Лигата на нациите.

Съставите

Молдова: 12. Думитру Челядник, 5. Каталин Кукош, 4. Владислав Бабогло (К), 6. Михаил Герасименцов, 16. Данила Форов, 8. Теодор Лунгу, 14. Йоан-Калин Ревенко, 18. Виктор Богачук, 10. Стефан Бодистеану, 17. Виргилиу Постолачи, 9. Петру Попеску

България: 23. Мартин Величков (13. Димитър Шейтанов) - 19. Иван Турицов (К) (4. Патрик-Габриел Галчев), 3. Андреа Христов, 2. Росен Божинов, 21. Димитър Велковски - 22. Емил Ценов, 24. Петко Панайотов – 11. Георги Русев (16. Марин Петков), 7. Борислав Цонев (18. Тонислав Йорданов), 10. Здравко Димитров (17. Мартин Минчев) - 25. Лукас Петков (9. Владимир Николов)