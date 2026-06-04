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БГ Футбол

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bTV Спорт екип

Спортен нюзрум, еп. 140: Трай моме за хубост (ВИДЕО)

Околосветското пътешествие за националния отбор на България продължава

Спортен нюзрум, еп. 140: Трай моме за хубост (ВИДЕО)
 

Точно седмица преди старта на световното първенство в САЩ, Канада и Мексико, околосветското пътешествие за националния отбор на България продължава.

След Индонезия и Пловдив, трикольорите се отправиха към Кишинев за битка в контрола със 159-ия в световната ранглиста - Молдова.

В новия епизод на "Спортен нюзрум" ще обърнем внимание именно на селекцията на Александър Димитров, която допусна загуба в първата си юнска проверка срещу Черна Гора - 0:1 в Пловдив.

В предаването очаквайте още – специално интервю с бившия национал Георги Миланов. Шампионът на България с Литекс и носител на Купата на страната с Левски говори за бъдещето си, защо страната ни повече от 20 години не играе на голям форум и кога ще видим отново българин с чуждестранен отбор в груповата фаза на Шампионската лига.

Спортен нюзрум, еп. 134: Накрая печелят най-добрите! (ВИДЕО)

Обръщаме внимание и на края на сагата в БОК и подготвящата се нова серия драми във федерацията по вдигане на тежести.

Гледайте ни, започваме точно в 13:00 часа пряко в YouTube канала на bTV.

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