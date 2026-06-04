БГ Футбол Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Александър Димитров цитира притча преди контролата с Молдова Не искам първата им победа от година и половина да е срещу нас, каза селекционерът

Успех и начало на нова позитивна серия. Това е целта пред футболните национали в контролата срещу Молдова утре, която е последна проверка за "лъвовете" за Лигата на нациите.

В пресконференцията си преди двубоя селекционерът Александър Димитров цитира древна притча и заяви, че не иска първата победа на съперника от година и половина да е срещу нас.

Мачът е от 20:30 ч. българско време на ст. Зимбру в Кишинев.

Снимка: Lap.bg

Отново в Молдова

"За мен е удоволствие да се върна в Молдова. Преди 6 години бях с младежите тук и излязохме с положителен резултат – спечелихме с 2:0. Такава е и целта утре да спечелим", започна Димитров.

След това беше попитан дали може да има нотка на подценяване, тъй като Молдова от година и половина няма победа.

"Има една древна притча, която казва: "Няма да е все така". И съм сигурен, че това се отнася и за отбора на Молдова. И се надявам утре да не е срещу нас тяхната първа"

Снимка: Lap.bg

"След три поредни победи дойде мачът с Черна гора. Ден по-късно анализът винаги е по-обективен. И ние анализирахме причините – отправихме цели 9 удара от противниковото наказателно поле. Ние не успяхме да уцелим мрежата. Негативното е, че не можем да завършваме усилията. Най-трудно е да излезеш в наказателното поле и да стреляш от там"

"Също така сме видели в детайли и беговата дейност, особено в зони 4 и 5, там също отстъпвахме. Представили сме това пред играчите, надявам се да подобрим беговата работа. Да, знаем, че сме в края на сезона. Искам да благодаря на играчите за влагането. Поведението им от второто полувреме срещу Черна гора показва, че приемат отговорността, а не мислят за ваканцията си, от която и те имат нужда"

Снимка: Lap.bg

След това той говори и за промените в състава и тактиката утре. „Ще имаме промени относно схемата на игра в защитата заради атаката, която изграждат домакините. Те владеят топката в атака в ромб. Ще се съобразим с това нещо, не можем да правим експерименти"

"Ситуациите налагат промени. Искаме да изградим ядро - вратар, двойка централни защитници, халфове, нападател, които да не ги променяме всеки мач. Но това не се случва по обективни причини, което затруднява изграждането на облика на отбора. Но не се получава, защото постоянно имаме контузени, болни и липсващи играчи.", коментира още националният селекционер.