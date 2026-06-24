БГ Футбол Публикувано в btvsport.bg Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Левски подписа с юноша на Валенсия (ВИДЕО) Треньор му е бил селекционерът на Испания Луис де ла Фуенте Снимка: levski.bg

Левски подписа договор със защитника Алекс Сентейес. Контрактът с испанския футболист е до лятото на 2029 г. Сентейес идва на "Герена" като заместник на Майкон, който се очаква да бъде продаден.

Новото попълнение на "сините" е роден на 30 август 1999 г. във Валенсия. Той е юноша на "прилепите", като през лятото на 2017 г. е привлечен във втория отбор на клуба, където изиграва 67 мача. Две години по-късно става част и от представителния отбор на клуба и е преотстъпен на португалския Фамаликао, записвайки 30 мача.

В края на 2020 г. преминава в испанския Алмерия, с чийто екип изиграва 135 мача и вкарва 3 гола. През изминалия сезон Сентейес и съотборниците му достигнаха до финалния плейоф за промоция в испанската Ла Лига.

Алекс Сентейес е записва 2 мача за националния отбор на Испания до 17 години и 2 срещи за селекцията на родината си до 19 години, където негов наставник е бил настоящият селекционер на „Ла Фурия“ Луис де ла Фуенте.