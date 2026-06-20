Шампионска лига Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Билети от 5 евро за Борац - Левски Тимът от Босна и Херцеговина нареди българския шампион до ПАОК и Панатинайкос Снимка: Lap.bg

Българският първенец от футболния сезон 2025/2026 - Левски, ще се изправи срещу шампиона на Босна и Херцеговина Борац Баня Лука в първия кръг на квалификациите за участие в Шампионската лига.

"Сините" първо ще гостуват, а билетите за мача ще са в продажба след няколко дни. Това обявиха от Борац на официалната си страница в социалните мрежи.

Пропуските са с доста приемливи цени - от 5,12 евро (10 босненски марки), през 10,24 (20 босненски марки) до 15,35 евро (30 босненски марки).

Агитката

Почитателите на Левски вероятно ще тръгнат организирано и за тях ще бъдат предоставени отделни пропуски.

Билетите за местните почитатели ще са в продажба от сряда, 23 юни.

Борац е четирикратен шампион на Босна и Херцеговина, като през миналия сезон изпревари втория в класирането Зрински Мостар с 15 точки. Преди няколко месеца босненците играха на осминафинал в Лигата на конференциите.

Мачът с Левски е на 7 юли, а реваншът в София е на 14 юли.

Комплимент

В своята публикация от Борац наредиха Левски до едни от най-силните си съперници в последните години в европейските клубни турнири.

"Всички заедно мечтаем за нови европейски вечери.

През нощта чуваме онази глъчка от стадиона, когато ни гостува ПАОК,

През деня се сещаме за дъжда, който валя на мача с Панатинайкос.

Усмихваме се от сърце, спомняйки си Никозия, Любляна и Виена.

Все едно беше вчера, а вечно ще го разказваме.

Време е да тръгнем по новия си европейски път.

Няма да ни бъде лесно, но то никога не е било.

Затова сме Борац от Баня Лука.

Нека гърми стадиона, нека песните ни се чуват чак до София и да се знае - Баня Лука живее за Борац!", пишат от клуба.

Победителят от двойката ще играе срещу победителят от Витебск Беларус - Университатя Крайова, Румъния във втория кръг на квалификациите за Шампионска лига.