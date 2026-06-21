Пясък, камиони и дупки: Как изглежда националният стадион "Васил Левски" днес? (ВИДЕО)
Тревата отново се сменя. Къде ще играят ЦСКА и ЦСКА 1948 европейски мачове?
Вместо трева - пясък, вместо спортисти - багери и камиони.
Това е положението на националния стадион "Васил Левски" в центъра на София днес, 21 юни.
Това видя репортер на bTV на място.
Ремонт
От кадрите ясно се вижда, че отново се сменя тревното покритие на стадиона. Работи се и по дренажната и отоплителната система.
Състоянието му притесни феновете, тъй като там се очаква да се изиграят два от най-важните мачове за българските футболни отбори в началото на сезона - срещите от квалификациите за европейските клубни турнири на ЦСКА и ЦСКА 1948.
Ремонтът не е извънреден, а е планиран и би трябвало да бъде приключен преди мачовете.
Той идва след реновирането на лекоатлетическата писта, в което бяха вложени 1 872 862,16 евро от държавния бюджет.
Мачовете
Тъй като реконструкцията на стадион "Българска армия" все още не е завършена, се очаква ЦСКА да посрещне Дери Сити в първия кръг на квалификациите за Лига Европа. Все още не е ясно къде ще се играе срещата, като за "червените" е вариант да използват и стадион "Христо Ботев" в Пловдив.
ЦСКА 1948 ще посрещне Спартак Търнава във втория квалификационен кръг на Лигата на конференциите на 28 юли. Това ще е реванш след първия мач на 22 юли.
За последен път тревата на националния стадион "Васил Левски" бе сменяна през септември 2024 г.